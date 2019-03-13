Вика Цыганова обвинила Иосифа Кобзона в домогательствах

Обвинения в домогательствах стали новым трендом в светском обществе. Звезды то и дело припоминают события прошлых лет, когда им приходилось терпеть недвусмысленные знаки внимания со стороны влиятельных особ. Кто бы мог подумать, что подобная участь ждет и Иосифа Кобзона, которого не стало в августе прошлого года. О странных намеках артиста поведала Виктория Цыганова. Так, по словам певицы, именно ее отказ стал причиной их многолетнего конфликта.

«Отказалась колыбельную ему на ночь исполнить. Во время гастролей по одному нефтяному региону приглашал к себе вечером в номер. Стучал в стеночку даже. А я вот не пришла… Обиделся человек», — призналась Цыганова