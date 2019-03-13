Вика Цыганова обвинила Иосифа Кобзона в домогательствах
Певица призналась, что много лет назад во время гастролей коллега звал ее к себе в номер поздно вечером. Вика Цыганова отказалась, а Иосиф Кобзон на нее сильно обиделся и не разговаривал несколько лет, раскрывает тайну звезды Starhit.ru.
Обвинения в домогательствах стали новым трендом в светском обществе. Звезды то и дело припоминают события прошлых лет, когда им приходилось терпеть недвусмысленные знаки внимания со стороны влиятельных особ. Кто бы мог подумать, что подобная участь ждет и Иосифа Кобзона, которого не стало в августе прошлого года. О странных намеках артиста поведала Виктория Цыганова. Так, по словам певицы, именно ее отказ стал причиной их многолетнего конфликта.
«Отказалась колыбельную ему на ночь исполнить. Во время гастролей по одному нефтяному региону приглашал к себе вечером в номер. Стучал в стеночку даже. А я вот не пришла… Обиделся человек», — призналась Цыганова
В последнее время музыкальные дела у Виктории Цыгановой не заладились — популярная в 90-х певица недавно отметила 30-летие на сцене, но вот новых хитов звезды давно не было слышно. По словам супруга артистки, который является автором многих ее хитов, причина в том, что Вике вот уже много лет не дают нормально работать в России.