Не упустите свой шанс! В Швеции ищут человека, который будет бездельничать и получать за это зарплату

В Швеции ищут человека, который всю жизнь не будет делать ничего и получать за это зарплату, а потом еще и пенсию. Этот доброволец, если захочет, может даже устроиться на реальную работу, но он все равно будет получать положенную зарплату бездельница.

В 2017 году власти города Гетеборг провели конкурс на лучший дизайн железнодорожной станции. Выиграли два местных жителя — Саймон Голдин и Якоб Сеннеби — которые получили за это 7 миллионов шведских крон (примерно 750 тысяч долларов). Свои деньги они решили потратить на социальный эксперимент. Они хотят выяснить, что будет с человеком, которого назначили профессиональным тунеядцем на всю жизнь.

От тунеядца требуется выполнение только одного условия. Каждый рабочий день он будет должен приходить с утра на ж/д-станцию и бить по часам. Это включит огоньки вокруг них и даст всем понять, что тунеядец вышел на свою работу. Далее от него ничего не требуется до самого вечера, когда он должен будет снова прийти к тем же часам и ударить их вновь — чтобы огоньки выключились, и он возвестил о конце рабочего дня. Все остальное время счастливчик будет отдыхать.

Получать за это он будет 2300 долларов в месяц. Предусмотрены даже льготы и отпуск.