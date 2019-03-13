У Началовой отказали внутренние органы

Врачи диагностировали у Началовой отказ внутренних органов. Что именно перестало функционировать в теле звезды не уточняется. Врачи оценивают состояние певицы как крайне тяжелое.

«Если верить тому, что Юлия Началову подключили к аппарату искусственного дыхания, я делаю вывод, что у певицы развился сепсис. Он мог возникнуть на фоне рожистого воспаления – стрептококковой инфекции. Такой диагноз часто ставят людям, болеющим сахарным диабетом. Скорее всего, организм у певицы ослабленный. Не исключено, что она пыталась соблюдать какую-то диету, что могло усугубить состояние», – считает Сиверцова.