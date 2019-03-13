У Началовой отказали внутренние органы

Несколько дней назад певицу госпитализировали. Судя по сообщениям в российских СМИ, Юлии Началовой становится все хуже и хуже, дает неутешительную информацию сайт Dni.ru.
Врачи диагностировали у Началовой отказ внутренних органов. Что именно перестало функционировать в теле звезды не уточняется. Врачи оценивают состояние певицы как крайне тяжелое.
Директор сети московских семейных клиник Юлия Сиверцова предполагает, что организм Юлии Началовой был истощен.
«Если верить тому, что Юлия Началову подключили к аппарату искусственного дыхания, я делаю вывод, что у певицы развился сепсис. Он мог возникнуть на фоне рожистого воспаления – стрептококковой инфекции. Такой диагноз часто ставят людям, болеющим сахарным диабетом. Скорее всего, организм у певицы ослабленный. Не исключено, что она пыталась соблюдать какую-то диету, что могло усугубить состояние», – считает Сиверцова.