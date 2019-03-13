Оконфузилась: Кейт Миддлтон надела блузку задом наперед и вышла в свет

В таком виде она отправилась в детский центр Henry Fawcett Children's Centre в Лондоне. Речь идет о шелковой блузке пурпурного цвета итальянского модного дома Gucci, стоимость которой составляет 790 фунтов стерлингов.

У моделей, демонстрирующих вещь на сайте бренда, пуговицы блузки всегда расположены сзади, однако Кейт Миддлтон застегнула их спереди. О том, что рубашка надета задом наперед, свидетельствует также неправильное положение манжет на ее рукавах.