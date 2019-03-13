Ср, 13.03.2019
Фотоновость: членам Рийгикогу так можно? Внешний вид автомобиля Евгения Осиновского шокировал общественность СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Оконфузилась: Кейт Миддлтон надела блузку задом наперед и вышла в свет

Оконфузилась: Кейт Миддлтон надела блузку задом наперед и вышла в свет
С вами случалось подобное?

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Кейт Миддлтон

ФОТО: SCANPIX

Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на публике в надетой задом наперед блузке. На это обратило внимание издание Daily Mail, пишет Lenta.ru.

 

В таком виде она отправилась в детский центр Henry Fawcett Children's Centre в Лондоне. Речь идет о шелковой блузке пурпурного цвета итальянского модного дома Gucci, стоимость которой составляет 790 фунтов стерлингов.

Кейт Миддлтон

ФОТО: SCANPIX

У моделей, демонстрирующих вещь на сайте бренда, пуговицы блузки всегда расположены сзади, однако Кейт Миддлтон застегнула их спереди. О том, что рубашка надета задом наперед, свидетельствует также неправильное положение манжет на ее рукавах.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ