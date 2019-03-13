Алексей Панин: «Моя дочка потеряла мать!»

Артист рассказал, что девочка приняла окончательное решение отказаться от общения со своей матерью Юлией Юдинцевой. Причиной стал отказ женщины в выдаче разрешения на выезд Анны за границу для прохождения профилактического лечения.

— Она поставила письменный запрет на выезд. Врачи посоветовали нам посетить зарубежный оздоровительный лагерь, Аня ей позвонила, а мать даже не стала ее слушать. Аня очень плакала, — написал Алексей Панин.

Доче Панина Анна ФОТО: Instagram