Ср, 13.03.2019
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Алексей Панин: «Моя дочка потеряла мать!»
Что происходит в сеьме эпатажного актера?

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Алексей Панин

ФОТО: Instagram

Скандально известный актер Алексей Панин заявил на своей странице в Instagram, что его 10-летняя дочь Анна потеряла мать. Об этом пишет 5-tv.ru.

Артист рассказал, что девочка приняла окончательное решение отказаться от общения со своей матерью Юлией Юдинцевой. Причиной стал отказ женщины в выдаче разрешения на выезд Анны за границу для прохождения профилактического лечения.

— Она поставила письменный запрет на выезд. Врачи посоветовали нам посетить зарубежный оздоровительный лагерь, Аня ей позвонила, а мать даже не стала ее слушать. Аня очень плакала, — написал Алексей Панин.

Доче Панина Анна

ФОТО: Instagram

Актер добавил, что ради совершения этой поездки ему даже пришлось продать последний мотоцикл BMW. Панин намерен лишить мать своей дочери родительских прав.

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