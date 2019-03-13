Алексей Панин: «Моя дочка потеряла мать!»
Скандально известный актер Алексей Панин заявил на своей странице в Instagram, что его 10-летняя дочь Анна потеряла мать. Об этом пишет 5-tv.ru.
Артист рассказал, что девочка приняла окончательное решение отказаться от общения со своей матерью Юлией Юдинцевой. Причиной стал отказ женщины в выдаче разрешения на выезд Анны за границу для прохождения профилактического лечения.
Актер добавил, что ради совершения этой поездки ему даже пришлось продать последний мотоцикл BMW. Панин намерен лишить мать своей дочери родительских прав.