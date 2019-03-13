Анна Седокова рассекретила свою любовь

«И рядом со мной появится вообще моя любовь», – пообещала певица. Затем она перевела камеру на музыканта. Тот со счастливой улыбкой начал петь.

«Понимаете, зачем мы вместе с ним?», – спросила Анна Седокова. В конце записи знаменитость сообщила, что они вместе с Анатолием Цоем «кое-что» снимают, и обязательно покажут это позднее.

Анна Седокова и Анатолий Цой Instagram

Седокова написала и пост, в котором заявила, что «настоящая любовь все равно победит».

Многие пользователи Сети подозревали, что именно Цой отец младшего ребенка певицы Гектора. Исполнительница – многодетная мама. Она воспитывает наследников Алину, Монику и Гектора. Все дети певицы рождены от разных мужчин.