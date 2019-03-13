Ср, 13.03.2019
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  • Фрик из Кохтла-Ярве переоделся в сногсшибательную красотку и выступил в гей-клубе

Фрик из Кохтла-Ярве переоделся в сногсшибательную красотку и выступил в гей-клубе
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Arnold Oksmaa riietunud naiseks

ФОТО: Erakogu

Фрик Арнольд Оксмаа (39), проживающий сейчас в Финляндии, продолжает устраивать шоу. В этот раз он переоделся в девушку и выступил в популярном гей-клубе Hercules. Парень обещает, что уже в августе все смогут принять участие в его шоу под названием АРНОЛЬД. 

Арнольд родился в городе Кохтла-Ярве. Парня в обществе знают как певца и шоумена. Он не стесняется вытворять ужасные вещи и не боится гневных комментаторов.  

Смотрите, как на этот раз он развлекся в Хельсинки! 

Arnold Oksmaa drag queenina

ФОТО: Erakogu

Arnold Oksmaa drag queenina

ФОТО: Erakogu

Arnold Oksmaa drag queenina

ФОТО: Erakogu

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