Фрик из Кохтла-Ярве переоделся в сногсшибательную красотку и выступил в гей-клубе

Фрик Арнольд Оксмаа (39), проживающий сейчас в Финляндии, продолжает устраивать шоу. В этот раз он переоделся в девушку и выступил в популярном гей-клубе Hercules. Парень обещает, что уже в августе все смогут принять участие в его шоу под названием АРНОЛЬД.