Фрик из Кохтла-Ярве переоделся в сногсшибательную красотку и выступил в гей-клубе
Фрик Арнольд Оксмаа (39), проживающий сейчас в Финляндии, продолжает устраивать шоу. В этот раз он переоделся в девушку и выступил в популярном гей-клубе Hercules. Парень обещает, что уже в августе все смогут принять участие в его шоу под названием АРНОЛЬД.
Арнольд родился в городе Кохтла-Ярве. Парня в обществе знают как певца и шоумена. Он не стесняется вытворять ужасные вещи и не боится гневных комментаторов.
Смотрите, как на этот раз он развлекся в Хельсинки!