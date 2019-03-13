Прибалтийский рэпер Fanya восхитил Европу своим новым альбомом

Fanya (Антон Семеняк) родом из города Резекне. Всё детство прошло во дворе или на футбольном поле, в результате чего в возрасте 18 лет был заявлен в состав команды высшей лиги, но в итоге так и не сыграл там. После школы перебрался в Ригу, где получил высшее образование в области химии. Когда Антон понял, что связать жизнь с футболом не получается, всё же не хотел сдаваться и мечтал о карьере командного менеджера. На данный момент Семеняк является лицом уличного футбола в молодёжном движении "Ghetto Games".

Впервые о рэпе узнал в возрасте 12 лет, когда услышал песни Эминема и уже в 15-16 лет начал серьезней относиться к этому жанру. Музыканта вдохновляли такие русские рэперы, как Смоки Мо, группа Центр, Баста и Marselle. Свою музыкальную деятельность начал с записи битов в 2011-ом году. На тот момент Антон пытался делать яркую и мелодичную музыку, когда практически весь русский рэп звучал очень депрессивно и угрюмо. Антона вдохновил музыкант Lex Luger, который добился высот в этой сфере, используя лишь программу Fruity Loops на своём ноутбуке. Позже Антон начал сочинять тексты разного характера. Песни были в шуточной манере, а также с жизненными переживаниями и наблюдениями.

За свою карьеру рэпер выпустил один EP из пяти песен в 2013-ом году и два альбома в 2014-ом и 2015-ом году. После паузы, в конце 2017-ого года понял, какую музыку хочет делать и как её делать. Всё это отобразилось в новом альбоме "Sweets".

В феврале вышел видеоклип на песню "DM", который был снят в Риге совместно с молодым рэп-исполнителем Бэйраком.

"Рэп, в первую очередь, это музыка. Музыка — это эмоции. Своей музыкой я хочу передавать людям свои положительные эмоции, но даже если эмоция не положительная, то мысль, которая за ней следует, должна привести к чему-то хорошему. В жизни отрицательного у нас и так хватает, а положительное лишним никогда не станет." - говорит Fanya.