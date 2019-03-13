Не плачь, Алиса! Андрей Державин выступит в Таллинне

Группа «СТАЛКЕР» была создана в 1985 году. Организовал группу Андрей Державин - молодой композитор, автор всей музыки и аранжировок. Помогал ему его друг, Сергей Костров, профессиональный диск-жокей, автор текстов всех песен группы. В тот момент они учились в Ухтинском индустриальном институте. Стилем группы стал «электропоп». Ребята играли в молодежных клубах и дискотеках.