Не плачь, Алиса! Андрей Державин выступит в Таллинне
MJ Production представляет: 3 мая в ночном клубе CatHouse Concert Hall выступят легендарный Андрей Державин и группа «Сталкер».
Группа «СТАЛКЕР» была создана в 1985 году. Организовал группу Андрей Державин - молодой композитор, автор всей музыки и аранжировок. Помогал ему его друг, Сергей Костров, профессиональный диск-жокей, автор текстов всех песен группы. В тот момент они учились в Ухтинском индустриальном институте. Стилем группы стал «электропоп». Ребята играли в молодежных клубах и дискотеках.
В первое время группа представляла собой чисто студийный проект (не могли найти вокалиста) и Андрей Державин сам стал вокалистом группы. Ребята хотели создать новую музыку, используя все достижения современной техники с применением синтезаторов, секвенсоров, компьютеров. Сергей взялся за тексты, а присоединившейся к ним Александр Чувашов - за барабаны.
За пультом играет: DJ Samoginson
Заказ столов: info@mjproduction.ee
Начало мероприятия в 20:00. Возрастное ограничение 12+.
Приобретайте билеты со скидкой на сайте www.mjproduction.ee.