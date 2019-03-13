Ср, 13.03.2019
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  • Не плачь, Алиса! Андрей Державин выступит в Таллинне

Не плачь, Алиса! Андрей Державин выступит в Таллинне
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ФОТО: Промо

MJ Production представляет: 3 мая в ночном клубе CatHouse Concert Hall выступят легендарный Андрей Державин и группа «Сталкер».

Группа «СТАЛКЕР» была создана в 1985 году. Организовал группу Андрей Державин - молодой композитор, автор всей музыки и аранжировок. Помогал ему его друг, Сергей Костров, профессиональный диск-жокей, автор текстов всех песен группы. В тот момент они учились в Ухтинском индустриальном институте. Стилем группы стал «электропоп». Ребята играли в молодежных клубах и дискотеках. 

В первое время группа представляла собой чисто студийный проект (не могли найти вокалиста) и Андрей Державин сам стал вокалистом группы. Ребята хотели создать новую музыку, используя все достижения современной техники с применением синтезаторов, секвенсоров, компьютеров. Сергей взялся за тексты, а присоединившейся к ним Александр Чувашов - за барабаны.

За пультом играет: DJ Samoginson

Заказ столов: info@mjproduction.ee

Начало мероприятия в 20:00. Возрастное ограничение 12+.

Приобретайте билеты со скидкой на сайте www.mjproduction.ee.

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