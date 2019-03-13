Галкин высказался об убийстве Киркорова

Утро 13 марта ознаменовалось сенсационной новостью: Филипп Киркоров – бывший муж Аллы Пугачевой – был целью покушения, которое готовилось в Махачкале. Взрыв должен был прогреметь на концерте певца. Заказчиком убийства назвали шоумена Максима Галкина. Похоже на бред?

Максим Галкин сначала отказывался комментировать ситуацию, но сделал это.

На своей страничке в социальной сети Instagram шоумен опубликовал официальное заявление, в котором категорически опроверг свое участие в этом деле. И сделал это в юмористическом ключе. Он дал понять, что в связи с приходом весны у некоторых людей случается «обострение», что и приводит к таким новостям.

«У меня только одна просьба, уважаемые журналисты, не беспокойте Филиппа. Он очень расстроен, что так дешево», – заявил Максим Галкин.