Ср, 13.03.2019
Фотоновость: членам Рийгикогу так можно? Внешний вид автомобиля Евгения Осиновского шокировал общественность СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Галкин высказался об убийстве Киркорова

Галкин высказался об убийстве Киркорова
Филипп расстроен, что так дешево!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Максим Галкин.

ФОТО: Instagram

Максим Галкин прокомментировал информацию о том, что якобы стал заказчиком убийства Филиппа Киркорова. Шоумен сделал однозначное заявление, сообщают Dni.ru.

 

Утро 13 марта ознаменовалось сенсационной новостью: Филипп Киркоров – бывший муж Аллы Пугачевой – был целью покушения, которое готовилось в Махачкале. Взрыв должен был прогреметь на концерте певца. Заказчиком убийства назвали шоумена Максима Галкина. Похоже на бред?

Максим Галкин сначала отказывался комментировать ситуацию, но сделал это.

На своей страничке в социальной сети Instagram шоумен опубликовал официальное заявление, в котором категорически опроверг свое участие в этом деле. И сделал это в юмористическом ключе. Он дал понять, что в связи с приходом весны у некоторых людей случается «обострение», что и приводит к таким новостям.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Официальное заявление❗️🚯🆘

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

«У меня только одна просьба, уважаемые журналисты, не беспокойте Филиппа. Он очень расстроен, что так дешево», – заявил Максим Галкин.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ