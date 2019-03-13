Собчак вызывала Шнурова на дуэль. Каков был ответ?

— Думаю, всему виной новая привычка —

В каждой бочке новостной делать стих затычкой.

Ну а я-то здесь при чем? Чем я виновата?!

В общем, Шнур, вопрос ребром: выходи на баттл! — написала телеведущая в Instagram.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своем Instagram ответил отказом на предложение Ксении Собчак устроить баттл: «Я, Ксюша, не приду, прости, конечно. Почуял, что ли, злую западню. Труслив я стал, да и тут, делом грешным, Всяк понимаю, как отказом я садню».

Он подчеркнул, что уже находится не в том возрасте, чтобы участвовать в подобных мероприятиях, а также с иронией заявил, что боится режиссера Константина Богомолова, которого он назвал «прославленным бойцом».