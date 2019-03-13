Собчак вызывала Шнурова на дуэль. Каков был ответ?
Телеведущая Ксения Собчак устала терпеть стихотворные излияния Сергея Шнурова и бросила ему перчатку, пригласив на баттл, причем сделала это в стихотворной манере, заранее одарив лидера «Ленинграда» парой панчей, сообщает Life.ru.
— Думаю, всему виной новая привычка —
В каждой бочке новостной делать стих затычкой.
Ну а я-то здесь при чем? Чем я виновата?!
В общем, Шнур, вопрос ребром: выходи на баттл! — написала телеведущая в Instagram.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своем Instagram ответил отказом на предложение Ксении Собчак устроить баттл: «Я, Ксюша, не приду, прости, конечно. Почуял, что ли, злую западню. Труслив я стал, да и тут, делом грешным, Всяк понимаю, как отказом я садню».
Он подчеркнул, что уже находится не в том возрасте, чтобы участвовать в подобных мероприятиях, а также с иронией заявил, что боится режиссера Константина Богомолова, которого он назвал «прославленным бойцом».
Шнуров выразил мнение, что подобной акцией Собчак пытается увеличить рейтинги своей программы, однако музыкант не готов стать частью подобного хода. Кроме того, он напомнил ей о том, что долгое время она была «журналисткой на лобном месте».