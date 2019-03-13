Стоимость билетов на концерт Пугачевой превышает несколько тысяч евро!

«Не покупайте у перекупщиков билеты. Такие цены просто немыслимы», — призвал Александр Буйнов поклонников Пугачевой. По словам певца, он хочет, чтобы перекупщики «остались с носом», тогда им пришлось бы снизить цены или сдать билеты.

По его мнению, на редкое выступление Пугачевой должны попасть люди, которые слушали ее песни всю жизнь. Однако они не могут потратить на билет последние деньги. Ситуацию накаляет и заявление помощников Пугачевой о том, что в свой юбилей Алла решила отказаться от телесьемки. Мол, ее концерт можно будет увидеть только в Кремле. Перекупщикам это на руку – желающих увидеть Пугачеву живьем станет еще больше.