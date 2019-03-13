Мария Погребняк готовится к операции
Бизнесвумен давно страдает из-за проблем со зрением. Мария Погребняк пробовала носить очки и линзы, но быстро разочаровалась в них. Теперь супруга футболиста намерена раз и навсегда избавиться от проблемы благодаря хирургическому вмешательству, утверждает Starhit.ru.
«Я решилась на операцию на глаза», — поделилась Мария Погребняк с подписчиками, подчеркнув, что постоянно забывает брать с собой очки, а линзы приносят ей массу неудобств и лишь травмируют слизистую глаз. Бизнесвумен долго откладывала поход к офтальмологу, однако накануне все же посетила специалиста, который развеял ее страхи и пообещал вернуть стопроцентное зрение безболезненным путем.
«Меня напугала любимая свекровь, сказав, что я буду пару дней ходить с заклеенными глазами, — поделилась Мария. — А еще нельзя будет пользоваться телефоном и компьютером. Про вождение автомобиля вообще молчу. Это для меня главный вопрос, так как по утрам отвожу детей в школу».
На приеме у врача Погребняк прошла тщательную проверку и была удивлена, что вмешательство займет меньше минуты и не скажется негативно на ее привычном образе жизни.