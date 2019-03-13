Ср, 13.03.2019
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  • Мария Погребняк готовится к операции

Мария Погребняк готовится к операции
Жена футболиста в опасности?

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Мария Погребняк

ФОТО: Instargam

Бизнесвумен давно страдает из-за проблем со зрением. Мария Погребняк пробовала носить очки и линзы, но быстро разочаровалась в них. Теперь супруга футболиста намерена раз и навсегда избавиться от проблемы благодаря хирургическому вмешательству, утверждает Starhit.ru.

«Я решилась на операцию на глаза», — поделилась Мария Погребняк с подписчиками, подчеркнув, что постоянно забывает брать с собой очки, а линзы приносят ей массу неудобств и лишь травмируют слизистую глаз. Бизнесвумен долго откладывала поход к офтальмологу, однако накануне все же посетила специалиста, который развеял ее страхи и пообещал вернуть стопроцентное зрение безболезненным путем.

«Меня напугала любимая свекровь, сказав, что я буду пару дней ходить с заклеенными глазами, — поделилась Мария. — А еще нельзя будет пользоваться телефоном и компьютером. Про вождение автомобиля вообще молчу. Это для меня главный вопрос, так как по утрам отвожу детей в школу».

На приеме у врача Погребняк прошла тщательную проверку и была удивлена, что вмешательство займет меньше минуты и не скажется негативно на ее привычном образе жизни.

«Можно купаться, летать, водить машину, пользоваться телефоном, компьютером, наносить косметику и даже тушь, а главное — рожать естественным путем», — отметила Мария, намекая на то, что не намерена останавливаться на троих детях.
 
Операция намечена на 14 марта. Пройдет она в одной из частных московских клиник. Правда, Мария так и не ответила на популярный вопрос подписчиков о том, в какую цену обойдется процедура.

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