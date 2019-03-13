Мария Погребняк готовится к операции

«Я решилась на операцию на глаза», — поделилась Мария Погребняк с подписчиками, подчеркнув, что постоянно забывает брать с собой очки, а линзы приносят ей массу неудобств и лишь травмируют слизистую глаз. Бизнесвумен долго откладывала поход к офтальмологу, однако накануне все же посетила специалиста, который развеял ее страхи и пообещал вернуть стопроцентное зрение безболезненным путем.

«Меня напугала любимая свекровь, сказав, что я буду пару дней ходить с заклеенными глазами, — поделилась Мария. — А еще нельзя будет пользоваться телефоном и компьютером. Про вождение автомобиля вообще молчу. Это для меня главный вопрос, так как по утрам отвожу детей в школу».

На приеме у врача Погребняк прошла тщательную проверку и была удивлена, что вмешательство займет меньше минуты и не скажется негативно на ее привычном образе жизни.

«Можно купаться, летать, водить машину, пользоваться телефоном, компьютером, наносить косметику и даже тушь, а главное — рожать естественным путем», — отметила Мария, намекая на то, что не намерена останавливаться на троих детях.