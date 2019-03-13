Ср, 13.03.2019
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Юлию Началову к аппарату искусственной вентиляции легких
Она пила слишком много шампанского

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Юлия Началова.

ФОТО: Instagram

Певица находится в реанимации. Врачи пытаются помочь артистке, но пока безуспешно. Состояние Юлии Началовой оценивается, как тяжелое, пишет Starhit.ru.

Вчера Юлия Началова оказалась в реанимации. По информации СМИ, причиной экстренной госпитализации стал резкий скачок сахара в крови и обострившаяся подагра. Как стало известно несколько минут назад, состояние певицы резко ухудшилось. Врачи были вынуждены подключить звезду к к аппарату искусственной вентиляции легких.

В разговоре со «СтарХитом» пиар-менеджер артистки не стала опровергать информацию, появившуюся в Сети. «Юлия, правда, в не очень хорошем состоянии. С ней в больнице постоянно находятся родители, но сейчас они, к сожалению, не выходят на связь», — рассказала Анна Исаева.

Менеджер певицы оказался более категоричен.

«Извините, я не даю никаких комментариев. Смотрите официальную информацию на наших страницах, в Instagram или где-то еще. Никто сейчас вам давать ничего не будет. Потому что пока нечего еще говорить. Это раз. Во-вторых, ничего не произошло. Я не знаю, где вы берете эту информацию. Вы пишите, что хотите. Я никаких комментариев не давал», — сообщил журналистам Владимир Белов.
 
Напомним, накануне Юлия Началова была госпитализирована в тяжелом состоянии. «Это болезнь королей. Кто-то в моем роду ел много икры и запивал шампанским. Вот оно и сказалось. Если серьезно, я хочу пожелать себе здоровья, это самое главное. У меня столько планов», — говорила о своем недуге певица.

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