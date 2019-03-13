Неслыханная наглость: Меган Маркл назвала британские колготки мусором
При подготовке к празднованию юбилея принца Чарльза Меган Маркл отказалась надевать колготки британской марки Marks & Spencer и потребовала пару премиум-бренда Wolford. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Sun которая, с свою очередь, ссылается на приближенный к королевской семье источник.
Для вечеринки, которая состоялась в Букингемском дворце по случаю 70-летия принца, герцогине потребовались колготки телесного цвета, и она отправила за ними свою помощницу.
Однако, когда девушка сказала, что пойдет в Marks & Spencer, Меган Маркл запротестовала. «Вы не заставите меня надевать этот мусор, я хочу Wolford», — так, по словам источника, отреагировала бывшая актриса.
Отмечается, что цена одной пары тонких колготок телесного цвета австрийской марки Wolford составляет 35 фунтов стерлингов, в то время как упаковка, в которую входят две пары аналогичных колготок Marks & Spencer, продается за шесть фунтов.
В ноябре Меган Маркл пришла на Фестиваль Памяти в Альберт-Холле в грязных колготках. Пятно на правой ступне герцогини Сассекской сразу привлекло внимание поклонников, и они начали делиться предположениями о его происхождении в соцсетях.