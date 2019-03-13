Неслыханная наглость: Меган Маркл назвала британские колготки мусором

Для вечеринки, которая состоялась в Букингемском дворце по случаю 70-летия принца, герцогине потребовались колготки телесного цвета, и она отправила за ними свою помощницу.

Однако, когда девушка сказала, что пойдет в Marks & Spencer, Меган Маркл запротестовала. «Вы не заставите меня надевать этот мусор, я хочу Wolford», — так, по словам источника, отреагировала бывшая актриса.

Отмечается, что цена одной пары тонких колготок телесного цвета австрийской марки Wolford составляет 35 фунтов стерлингов, в то время как упаковка, в которую входят две пары аналогичных колготок Marks & Spencer, продается за шесть фунтов.