Гороскоп на 13 марта: ошибок не совершает только тот, кто спит

Овен

Сегодня вы имеете все шансы завести полезное знакомство. Также сегодняшний день крайне удачен для дружеских встреч. Уделите пристальное внимание своему здоровью — исключите возможность пищевого отравления.

Телец

В этот день вы можете быть слишком тщеславными. Постарайтесь не летать в облаках, иначе будет больно падать. Не поддавайтесь желанию повторить однажды достигнутый успех. Живите сегодняшним днем и реальными возможностями, а иначе — беда.

Близнецы

Даже если сейчас вы твердо стоите на ногах, не забывайте, что неприятности приходят в жизнь без предупреждения. Не тратьте деньги на пустяки, экономьте. Доходы лучше всего вложить в перспективное дело, возможно их умножение.

Рак

Ракам стоит себя обезопасить и не ввязываться в рискованные дела. Высока вероятность потерять бдительность и оказаться не в то время и не в том месте. Надо ориентироваться на главное, не заниматься мелочами.

Лев

В этот день стоит обходить стороной любую опасность. Постарайтесь не критиковать других за их проступки, просто следите за тем, чтобы самому не допускать ошибок. Залогом успеха станет внутреннее и внешнее спокойствие.

Дева

В этот день от поклонников не будет отбоя. Одинокие представители знака склонны заводить связи, которые вряд ли приведут к чему-то серьезному, но пофлиртовать для самоуверенности можно. Сократите употребление сладкого.

Весы

Сегодня вас ждет очень хороший и гармоничный день, который принесет много положительных эмоций. Проведите день с родными и близкими друзьями.

Скорпион

Скорпионам придется научиться держать себя в руках. Возможно, у вас возникнет очень хорошая и продуктивная идея. Постарайтесь доводить до конца планы. Отказ от авантюрных предложений поможет вам сейчас увидеть новые перспективы. Пейте меньше кофе.

Стрелец

Вы должны научиться быть дипломатичными. Перестаньте навязывать другим свое мнение, иначе могут возникнуть серьезные разногласия. Положение планет дает возможности втянуть окружающих в сферу своих переживаний: делитесь, принимайте советы, выражайте благодарность.

Козерог

Сегодня вы сможете, ничем не рискуя, достичь очень многого. Постарайтесь не паниковать при малейших попытках других манипулировать вами. Сегодня ваши действия способны заложить прочный фундамент будущего благополучия.

Водолей

Сегодня ни в коем случае ничего и никому не обещайте, иначе заработаете славу пустослова и обманщика. Не навязывайте свою волю и не подчиняйтесь чужой. Чтобы избежать неприятностей, говорите только то, в чем нет никаких сомнений. Откажитесь от вредных привычек.

Рыбы