Фотопрогулка по самому криминальному району Швеции: как это страшно

Больше 80% жителей района Розенгорд в городе Мальмё имеют иностранное происхождение. Чтобы посмотреть на все своими глазами — рискнул и поехал на прогулку в вечерний Розенгорд, пишет Ridus.ru.

Посмотрим, как выглядит самое страшное в Швеции мигрантское гетто?

Район Розенгорд — это не какая-то далекая окраина, от самого центра города на автобусе доехать сюда можно минут за десять, при этом автобусы ходят каждые 5 минут. Большая часть пассажиров действительно не очень похожи на шведов, хотя у большинства из них уже давно есть гражданство.

Шведы активнее всех в Европе принимает беженцев, причем занимаются они этим уже много десятилетий. Швеция не участвовала во Второй мировой войне и принимала к себе бегущих от войны беженцев из других стран Скандинавии и Балтии, затем была Югославия и большой поток беженцев из балканского региона, в последние годы в Швецию в поисках лучшей жизни активно приезжают сирийцы.

Каждый год в совсем небольшую Швецию приезжает больше 100 тысяч беженцев. Так случилось, что мигрантской столицей страны стал город Мальмё, а в районе Розенгорд большинство жителей имеют не шведское происхождение.

Про Розенгорд даже шведские СМИ пишут только плохое, со стороны полиции за ним усиленный контроль, а власти до сих пор не знают, что с этим всем делать.

Население района — чуть больше 20 тысяч человека. Из них по крайней мере 86% имеют иностранное происхождение, по определению двух родителей, родившихся за границей, 60% родились за границей и 26% родились в Швеции, причем оба родителя родились за границей. Больше всего здесь живет выходцев из Ирака, Югославии, Ливана и Афганистана.

Розенгорд строился в 60—70-е годы прошлого века и во многом внешне похож на советские спальные районы, состоящие из бесконечных панелек.

Среди жителей района только 38% имеют работу, большая часть получает различные пособия. Но на улице за пару часов прогулок встретился только один попрошайка возле входа в магазин.

Район строился по «Программе миллиона», по которой с 1965 по 1975 год в Швеции должны были построить миллион домов и обеспечить всех нуждающихся жильем.

Конкретно в Розенгорде было построено больше 7000 квартир.

В те времена ожидалось, что эта местность станет городом будущего, но что-то пошло не так и многие не оценили одинаковые, как близнецы, панельные дома и при первой возможности начали переезжать. Оставались только самые бедные, люди с проблемами, в основном мигранты, богатые и успешные переезжать в Розенгорд не спешили. Новые мигранты, приезжающие в Швецию, селились в Розенгорде.

В 1972 году доля мигрантов в общем населении Розенгорда была около 20%, к 1998 году она выросла уже до 80%. Шведские и иностранные СМИ постоянно рассказывают об опасностях Розенгорда и царящем там беспорядке. И на самом деле, вот нашелся выкинутый просто так на улицу кем-то мусор!

Но люди почему-то оставляют свои велосипеды прямо на улице.

Двери в подъезды стеклянные, и их никто не бьет.

В Розенгорде действительно каждый год сгорает около 150 машин, и это очень большой показатель на такой маленький район.

Вот только большинство поджогов связаны со страховым мошенничеством, страховки в Швеции хорошие, и приезжие не прочь их получать, сжигая свои собственные машины. Кого-то на этом ловят за руку, но многим удается получать выплаты.