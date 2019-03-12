Это Таллинн! Вы только посмотрите, кто пришел на открытие выставки «Секс и море» в Летной гавани
7 марта Морской музей Эстонии открыл в Летной гавани выставку «Секс и Море» голландского мультимедийного художника Саскиа Боддеке. Здесь вы сможете посмотреть на грусть моряков по дому и их страсть.
Среди 400 гостей были историки, моряки, искусствоведы и деятели культуры. Ведущим вечера стал Вейкко Теяр и с современной шоу-программой выступил Uthopia Entertainment.
Внимание гостей этим вечером привлек фильм-интервью с моряками и письма финских девушек, адресованные мужчине с Хийумаа.
Выставка рекомендована для лиц старше 12 лет и открыта до 19 января 2020 года.
Смотрите галерею с вечеринки по случаю открытия!