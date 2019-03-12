Мошенники вновь пытаются нажиться на имени Илоны Калдре

Она написала: «Срочно!!! Друзья мои, эта страница ФЕЙК!!! К этой странице я не имею никакого отношения! Прошу максимальный перепост и сообщите, пожалуйста, разработчикам. Сама я туда зайти не могу, мошенница меня заблокировала. Спасибо за содействие!!!»

Фейковая страничка Илоны Калдре в ФОТО: Facebook

Уже не в первый раз кто-то пользуется именем и славой Илоны Калдре и делает липовые странички в социальных сетях, создает сайты якобы от имени экстрасенса. Илона старается отслеживать такие фейки и предупреждать об этом людей, чтобы никто не повелся на уловки нечестных пользователей.