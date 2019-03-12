Страшное горе в семье Ольги Ивановой, после которого она ушла из политики

Прошлый год стал для Ольги худшим в жизни - политик потеряла мать после ее продолжительной и тяжелой болезни, ей было 59 лет. Это горе позволило Ивановой понять, что медицинская система в Эстонии на очень низком уровне. «У мамы был рак. Если вам или вашим близким поставят такой диагноз, лучше обратиться еще к двум-трем врачам. Мы были в шоке и в панике, что даже не подумали обратиться к нескольким врачам», - со слезами на глазах Ольга Иванова рассказала в интервью журналу Kroonika.