Вт, 12.03.2019
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Harrods снял с продажи худи грузинского дизайнера
Лондонский универмаг перевел нецензурную надпись и ужаснулся

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Худи Vetements, изъятые из продаж в лондонском универмаге Harrods

ФОТО: Instagram

Увлечение кириллицей в модной индустрии зашло слишком далеко — универмаг Harrods попал под шквал разгневанных комментариев в твиттере из-за худи Vetements (дизайнер Демна Гвасалия) из весенне-летней коллекции, сообщает Wonderzine.com.

Представители лондонского магазина изначально не разобрались с тем, что на худи мат (они назвали это «экспрессивной фразой»), и вообще пребывали в заблуждении, что надпись на грузинском, а не на русском. Привлек внимание к ситуации и корректно перевел написанное на худи на английский московский корреспондент Financial Times Макс Седдон. После этого к Harrods обратились сотни пользователей в твиттере, и уже через сутки худи было снято с продажи из самого универмага и с сайта. Пресс-офис Harrods прокомментировал, что решение было принято под давлением реакции покупателей.

Стоимость одной толстовки составляла 680 фунтов стерлингов.

Вы бы купили русский мат за такие деньги?

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