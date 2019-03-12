Harrods снял с продажи худи грузинского дизайнера
Увлечение кириллицей в модной индустрии зашло слишком далеко — универмаг Harrods попал под шквал разгневанных комментариев в твиттере из-за худи Vetements (дизайнер Демна Гвасалия) из весенне-летней коллекции, сообщает Wonderzine.com.
Представители лондонского магазина изначально не разобрались с тем, что на худи мат (они назвали это «экспрессивной фразой»), и вообще пребывали в заблуждении, что надпись на грузинском, а не на русском. Привлек внимание к ситуации и корректно перевел написанное на худи на английский московский корреспондент Financial Times Макс Седдон. После этого к Harrods обратились сотни пользователей в твиттере, и уже через сутки худи было снято с продажи из самого универмага и с сайта. Пресс-офис Harrods прокомментировал, что решение было принято под давлением реакции покупателей.
Стоимость одной толстовки составляла 680 фунтов стерлингов.
Вы бы купили русский мат за такие деньги?