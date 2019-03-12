Harrods снял с продажи худи грузинского дизайнера

Представители лондонского магазина изначально не разобрались с тем, что на худи мат (они назвали это «экспрессивной фразой»), и вообще пребывали в заблуждении, что надпись на грузинском, а не на русском. Привлек внимание к ситуации и корректно перевел написанное на худи на английский московский корреспондент Financial Times Макс Седдон. После этого к Harrods обратились сотни пользователей в твиттере, и уже через сутки худи было снято с продажи из самого универмага и с сайта. Пресс-офис Harrods прокомментировал, что решение было принято под давлением реакции покупателей.