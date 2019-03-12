Самые грустные снимки: в Москве простились с Владимиром Этушем

Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.
В Москве простились с народным артистом СССР Владимиром Этушем, который умер 9 марта на 97-м году жизни. Церемония прощания прошла вторник в Театре имени Вахтангова, передает корреспондент ТАСС.
Церемонию посетили директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок, народные артисты РФ Эммануил Виторган, Юрий Шлыков, Евгений Князев, Юлия Рутберг, заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей, заслуженный артист России Александр Олешко, драматург, журналист, театральный режиссер, руководитель Мастерской факультета журналистики Московского института телевидения и радиовещания "Останкино" Андрей Максимов и многие другие коллеги, друзья и поклонники.
Прощание длилось несколько часов.
В холле театра организована выставка фотографий артиста. На кадрах - Этуш в спектаклях "Западня", "Миллионерша", "Мещанин во дворянстве" и других.
"Всегда так печально, понимаешь, что человек болел, но всегда это наступает неожиданно, всегда это страшная боль. Для театра это огромнейшая потеря, это один из корифеев театра, один из столпов театра имени Вахтангова", - отметил Кирилл Крок. - Он прослужил практически 70 лет".
Народный артист России Сергей Маковецкий отметил, что Этуш до последнего стремился получить новые роли.
Он рассказал, что даже в последние годы артист активно работал. "Хочется сказать, что Владимир Абрамович прожил прекрасную жизнь, он состоялся как человек, как отец, как муж, как педагог, и главное - как артист", - сказал он во время траурной церемонии. По его словам, это мечта каждого актера - "дожить до таких зрелых лет и выходить на сцену, играть и требовать новых спектаклей".
Народный артист РФ Валерий Гаркалин отметил, что Этуш сыграл в его жизни неоценимую роль, и добавил, что прославленный актер был очень дружен со своей дочерью Раисой. "Он очень дружил с Раей, с дочкой. Поэтому яркие эпизоды были связаны вообще с семьей", - поделился он воспоминаниями.
"Мне посчастливилось близко с ним общаться, и меня поражало, что человек, который прошел войну, который видел такое, что нам и не снилось, излучал такую доброту. Сейчас все говорят про "Кавказскую пленницу", про Карабаса-Барабаса, но надо понимать, что это был великий, гениальный театральный актер, я был маленьким мальчиком, но помню, как буквально падал со стула от смеха, когда играл Владимир Абрамович. Помимо всего прочего, это был человек, который на любого находил добрую улыбку, добрые слова. Я его видел месяца за полтора до его ухода, и это был человек, который всегда улыбался", - сказал Андрей Максимов.
"Искусство - это отбор. Если вы этого не понимаете, то вам в искусстве нечего делать. Искусство требует самопожертвования, отречения от всего и самодисциплины, и он [Этуш] таким был. Это была личность очень масштабная, при этом он был очень смешливый, добрый, с хорошим чувством юмора", - в свою очередь добавил Юрий Шлыков.
По его словам, Этуш застал целую плеяду не только артистов, но и педагогов. "Он хорошо знал, кому можно доверять, кому нет. Трагедия сегодняшнего дня - что уходят такие великие люди. Он знал, что на сцене не все можно показывать", - сказал Шлыков.
По словам Евгения Князева, 14 марта должен был состояться спектакль-бенефис Этуша. "Он собирался играть до самого последнего момента, так оно и случилось. Было ощущение, что он наполнялся энергией от зрителей, и это давало ему сил играть дальше. Сегодня на сцене - его последний бенефис, и это очень печально", - поделился Евгений Князев.
Эммануил Виторган назвал жизнь Этуша примером для новых поколений актеров. "Когда мы смотрели на него на экране, на сцене театра, мы понимали, что человек должен жить по- человечески. Вот этим он и жил, он прожил довольно долгую жизнь, и хотелось бы нам всем, чтобы она еще длилась и длилась, но, к сожалению, не в нашей власти это все <…> Сколько он сделал добра, участия и соучастия - об этом можно только мечтать всем последующим поколениям", - подчеркнул Виторган.
"Этот человек, который жил принципиально, жил по-разному, как и любой другой человек. Он мог быть и бесом, он мог быть и ласковым. Он был всем", - добавил он.
Исполнительница главной роли в комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница" Наталья Варлей вспомнила, как спешила успеть купить цветы на юбилей Владимира Этуша, с которым она работала на съемочной площадке.
"Я шла сегодня по Арбату, чтобы купить цветы, и вспоминала, как я так же спешила, чтобы купить цветы на один из юбилеев Владимира Абрамовича, когда они с женой Леночкой сидели в ложе, а мы все выходили на сцену с поздравлениями. Понятно, что возраст, понятно, что время неумолимо. Конечно, это огромная утрата, потому что уходит поколение великих, настоящих, преданных искусству актеров и поколение настоящих, цельных, героических людей, умеющих работать, дружить, любить", - сказала актриса.
Юлия Рутберг заметила, что рядом с Этушем всегда находились настоящие любящие женщины. "Они всю свою жизнь любили его невероятно и отдавали себя, не стесняясь того, чтобы жить свою жизнь для другого человека. Огромная красивая жизнь, ему можно только позавидовать белой завистью", - отметила она.
Этуш будет кремирован на Троекуровском кладбище сразу после прощания, а затем похоронен в семейном склепе на Новодевичьем кладбище 13 марта.