Самые грустные снимки: в Москве простились с Владимиром Этушем

По его словам, Этуш застал целую плеяду не только артистов, но и педагогов. "Он хорошо знал, кому можно доверять, кому нет. Трагедия сегодняшнего дня - что уходят такие великие люди. Он знал, что на сцене не все можно показывать", - сказал Шлыков.

По словам Евгения Князева, 14 марта должен был состояться спектакль-бенефис Этуша. "Он собирался играть до самого последнего момента, так оно и случилось. Было ощущение, что он наполнялся энергией от зрителей, и это давало ему сил играть дальше. Сегодня на сцене - его последний бенефис, и это очень печально", - поделился Евгений Князев.

Эммануил Виторган назвал жизнь Этуша примером для новых поколений актеров. "Когда мы смотрели на него на экране, на сцене театра, мы понимали, что человек должен жить по- человечески. Вот этим он и жил, он прожил довольно долгую жизнь, и хотелось бы нам всем, чтобы она еще длилась и длилась, но, к сожалению, не в нашей власти это все <…> Сколько он сделал добра, участия и соучастия - об этом можно только мечтать всем последующим поколениям", - подчеркнул Виторган.

"Этот человек, который жил принципиально, жил по-разному, как и любой другой человек. Он мог быть и бесом, он мог быть и ласковым. Он был всем", - добавил он.

Исполнительница главной роли в комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница" Наталья Варлей вспомнила, как спешила успеть купить цветы на юбилей Владимира Этуша, с которым она работала на съемочной площадке.

"Я шла сегодня по Арбату, чтобы купить цветы, и вспоминала, как я так же спешила, чтобы купить цветы на один из юбилеев Владимира Абрамовича, когда они с женой Леночкой сидели в ложе, а мы все выходили на сцену с поздравлениями. Понятно, что возраст, понятно, что время неумолимо. Конечно, это огромная утрата, потому что уходит поколение великих, настоящих, преданных искусству актеров и поколение настоящих, цельных, героических людей, умеющих работать, дружить, любить", - сказала актриса.

Юлия Рутберг заметила, что рядом с Этушем всегда находились настоящие любящие женщины. "Они всю свою жизнь любили его невероятно и отдавали себя, не стесняясь того, чтобы жить свою жизнь для другого человека. Огромная красивая жизнь, ему можно только позавидовать белой завистью", - отметила она.