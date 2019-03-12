Семенович жестко высказалась о рождении ребенка

Несколько часов назад звезда опубликовала на странице в Instagram пост, в котором ответила всем злопыхателям. По словам певицы, ее яркая и интересная жизнь вызывает «зависть и раздражение» у многих пользователей. Они постоянно упрекают 39-летнюю актрису в том, что она ведет себя непозволительно для возраста.

«Они кричат мне вслед: «Вы видели, ей почти 40, а она на сцене надевает костюм медсестрички, который еле-еле прикрывает ее прелести!», «Ой, вы представляете, она еще не замужем и не родила!», «Ой, говорят у нее опять новый роман‍!». И так до бесконечности… Мне иногда кажется, что эти люди гораздо лучше знают историю моей жизни, чем я сама», – поделилась она.

Семенович заявила, что живет и выглядит так, как хочет. Знаменитость будет и дальше исполнять веселые песни, которые нравятся ей и ее поклонникам. Она не собирается стыдиться своих пышных форм и будет с гордостью демонстрировать их на публике. А ребенка родит тогда, когда сама этого захочет.

Всем, кто не согласен с этим утверждением, актриса посоветовала отписаться от страницы и заняться собственной жизнью. «Я – женщина, которая отвергает и рушит стереотипы, а кому не нравится – можно просто не смотреть, не слушать, отписаться и наконец заняться своей жизнью», – заключила она.