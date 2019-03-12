Семенович жестко высказалась о рождении ребенка
Российская телеведущая призналась, что в последние годы поклонники стали все чаще спрашивать ее о том, когда она собирается выйти замуж и родить первенца. Анна Семенович попросила всех любопытных не вмешиваться в ее личную жизнь, пишут Dni.ru.
Несколько часов назад звезда опубликовала на странице в Instagram пост, в котором ответила всем злопыхателям. По словам певицы, ее яркая и интересная жизнь вызывает «зависть и раздражение» у многих пользователей. Они постоянно упрекают 39-летнюю актрису в том, что она ведет себя непозволительно для возраста.
«Они кричат мне вслед: «Вы видели, ей почти 40, а она на сцене надевает костюм медсестрички, который еле-еле прикрывает ее прелести!», «Ой, вы представляете, она еще не замужем и не родила!», «Ой, говорят у нее опять новый роман!». И так до бесконечности… Мне иногда кажется, что эти люди гораздо лучше знают историю моей жизни, чем я сама», – поделилась она.
Семенович заявила, что живет и выглядит так, как хочет. Знаменитость будет и дальше исполнять веселые песни, которые нравятся ей и ее поклонникам. Она не собирается стыдиться своих пышных форм и будет с гордостью демонстрировать их на публике. А ребенка родит тогда, когда сама этого захочет.
Всем, кто не согласен с этим утверждением, актриса посоветовала отписаться от страницы и заняться собственной жизнью. «Я – женщина, которая отвергает и рушит стереотипы, а кому не нравится – можно просто не смотреть, не слушать, отписаться и наконец заняться своей жизнью», – заключила она.
Ранее Анна Семенович призналась, что готова взять ребенка из детского дома. Доброе дело она сделает, если перед этим родит своего наследника. Она добавила, что хотела бы иметь много детей: «Я бы хотела иметь четверо-пятеро детей. Двух я бы усыновила, но только после того, как я сама рожу ребенка. Чтобы я уже испытала материнство и понимала, как это».