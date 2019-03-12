В мессенджере Facebook появился ночной режим!

Все это дело доступно только в мессенджере, но не в самом Facebook. Примочка сугубо для смартфонов на iOS и Android, на компьютерах ее нет. Изобретение пока работает в тестовом режиме (о чем программа предупреждает тебя на честном русском словами «Функция находится в разработке и будет доступна в мессенджере не везде»). Чтобы его подключить, тебе потребуется: 1) хотя бы один живой собеседник, 2) проделать некоторые манипуляции.