В мессенджере Facebook появился ночной режим!
Новость, за которую твои глаза скажут нам спасибо! Вот и фейсбучный Messenger обзавелся тем, что давно есть, к примеру, у YouTube, Telegram и Twitter — нет, не буква t в названии, а ночной режим (то, что заграничные иностранцы зовут dark mode). Рассказывает и показывает Maximonline.ru.
Как объяснили в компании, во-первых, это стильно, во-вторых, так удобнее переписываться в плохо освещенном месте, так как темный экран щадит зрение.
Все это дело доступно только в мессенджере, но не в самом Facebook. Примочка сугубо для смартфонов на iOS и Android, на компьютерах ее нет. Изобретение пока работает в тестовом режиме (о чем программа предупреждает тебя на честном русском словами «Функция находится в разработке и будет доступна в мессенджере не везде»). Чтобы его подключить, тебе потребуется: 1) хотя бы один живой собеседник, 2) проделать некоторые манипуляции.
Вот краткая (она же полная) инструкция:
1. Отправь в любом чате эмодзи «полумесяц».
2. Полюбуйся дождем из месяцев и поздравлением «Вы обнаружили ночной режим!».
3. Зайди в настройки мессенджера, нажав на свой аватар, и узри переключатель «Ночной режим».
4. Взведи его, если душа просит, а рука чешется.
5. Поблагодари автора этого текста за науку.
6. Дождись полноценной версии функции, разработчики обещают ее через несколько недель.