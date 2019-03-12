Вт, 12.03.2019
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  • Эксклюзивный вечер для женщин в рамках мероприятия Moekuulutaja: Уку Сувисте растопил сердца женской половины Тарту

Эксклюзивный вечер для женщин в рамках мероприятия Moekuulutaja: Уку Сувисте растопил сердца женской половины Тарту
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В честь Международного женского дня, торговый центр Tartu Kaubamaja преподнес сюрприз всем женщинам в рамках мероприятия Moekuulutaja.

Обаятельный Уку Сувисте выступил с романтической акустической программой, после которой представительницы прекрасного пола могли насладиться модным показом от главного дизайнера Ivo Nikkolo Бритты Лауметс, на котором были представлены лучшие новинки сезона.

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