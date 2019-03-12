В сети узнали о «темном прошлом» Меган Маркл
Пользователи сети продолжают выискивать факты о биографии Меган Маркл. Как сообщают «Дни.ру», на этот раз им удалось обнаружить старый Twitter-аккаунт, который вела Маркл и в нем нашлись весьма любопытны твиты.
Большая часть сообщений аккаунта The Working Actress отсылают читателей к одноименному сайту, но есть и необычные наблюдения.
— Когда врач акупунктурой терапии втыкает мне иглу в лоб, он называет меня «его маленьким единорогом». Как ни странно, это меня дико веселит, — говорится в сообщении 2010 года.
— Повстречалась с аюрведическим доктором на днях и это просто взорвало мой мозг. Сейчас чувствую себя как маленькая девочка-хиппи со всей этой альтернативной медициной, — делится актриса.
Оригиналы твитов Меган читайте ЗДЕСЬ
К слову, у вероятного аккаунта Маркл всего 550 читателей, она забросила его в июле 2012 года.