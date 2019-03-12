Жениха Джей Ло обвинили в измене

Дженнифер Лопез и Алекс Родригея на церемонии Оскар в 2019 году ФОТО: Reuters/ScanPix

Только недавно стало известно, что 49-летняя певица получила помолвочное кольцо. Лопес сделал предложение, бейсболист Алекс Родригес, ее бойфренд, с которым она встречается с 2017 года. Но не все смогли порадоваться вместе с парой. Так, коллега Родригеса Хосе Кансеко опубликовал ряд твитов, в которых говорил, что избранник Джей Ло ей изменил. Причем не с кем-нибудь, а с бывшей женой Кансеко Джессикой.

«Смотрю World of Dance и вижу, как Джей Ло пишет Алексу Родригесу, даже не предполагая, что он изменяет ей с моей бывшей женой Джессикой. Бедная девушка, она понятия не имеет, кто он на самом деле,» – комментирует Хосе Кансеко.

Эск-бейсболист завил, что даже присутствовал при телефонном разговоре своей бывшей с Родригесом. И в подтверждение своих слов предложил пройти тест на детекторе лжи. Пожалев Джей Ло, спортсмен разошелся настолько, что довольно грубо обозвал Родригеса. И даже предложил ему выяснить отношения в боксерском поединке.

«Я был рядом с ней [бывшей женой] несколько месяцев назад, когда он ей звонил. Алекс Родригес, перестань быть куском дерьма, перестань изменять Дженнифер Лопес! Я готов пройти тест на детекторе лжи, чтобы доказать что мои слова верны на 100%!» – Говорит Хосе Кансеко.