Актер из «Оперов» подорвался на снаряде 

Инцидент произошел в Санкт-Петербурге. По данным Рен ТВ, 27-летний актер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в парадной жилого дома на улице Лени Голикова бросил об пол авиационный патрон для малокалиберных автоматических пушек времен Второй мировой войны. Снаряд артист нашел несколькими днями ранее в парке «Александрино».

12 марта в час ночи Зейфера доставили в больницу в тяжелом состоянии. По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконного хранения боеприпасов.