Фотогалерея обнаженных тел: в клубе Hollywood отметили 8 марта

Главным событием вечера стало выступление певца, автора песен, победителя международных и всероссийских конкурсов, участника телепроектов «Хочу к Меладзе», «Голос Украины» , «Х-фактор» Александра Рипчанского, который подарил гостям прекрасное настроение, исполнив свои лучшие хиты. Зажигательными танцами собравшихся гостей радовали многократные чемпионки Европы по эротическим танцам Юлия Иринина и Эрика Яковлева.

Они подарили гостям яркое представление, сочетающее в себе музыку и динамичную современную хореографию, акробатический танец на пилоне, грацию, женственность и сексуальность. Зрелищный, изящный, насыщенный сложными трюками танец захватил собравшихся на вечеринку с первых минут и вызывал восторг и восхищение.