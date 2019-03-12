Вт, 12.03.2019
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Фотогалерея обнаженных тел: в клубе Hollywood отметили 8 марта
Такой страсти мы еще не видели!

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Свое десятилетие  «Танцевальный рай» отпраздновал 8 марта в клубе Hollywood. На танцполе извивались разгоряченные обнаженные тела, атмосфера была насыщена сексом и страстью.

Главным событием вечера стало выступление певца, автора песен, победителя международных и всероссийских конкурсов, участника телепроектов «Хочу к Меладзе», «Голос Украины» , «Х-фактор»  Александра Рипчанского, который подарил гостям прекрасное настроение, исполнив свои лучшие хиты. Зажигательными танцами собравшихся гостей радовали многократные чемпионки Европы по эротическим танцам Юлия Иринина и Эрика Яковлева.

Они подарили гостям яркое представление, сочетающее в себе музыку и динамичную современную хореографию, акробатический танец на пилоне, грацию, женственность и сексуальность. Зрелищный, изящный, насыщенный сложными трюками танец захватил собравшихся на вечеринку с первых минут и вызывал восторг и восхищение.

А под любимые публикой российские хиты, которые крутили DJ Bell и DJ Peterson, публики разогревали питерские гоу-гоу танцовщицы.

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