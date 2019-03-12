Самые хитрые знаки Зодика

Телец

Тельцы бывают невероятно изобретательны, если им нужно добиться своего. Эти люди очень умны, и их интеллект заточен под поиск нестандартных решений, поэтому им удается хитростью побеждать своих врагов и решать проблемы. Это совсем не значит, что Тельцам нельзя доверять. В отношении к близким они стараются не пользоваться своими врожденными навыками.

Тельцы — это те самые люди, которые могут продать любой товар, набиться в друзья к кому угодно, создать нужное впечатление о себе. Именно поэтому Тельцы являются одними из лучших актеров на Земле. Их талант очевиден. Представителям этого Знака легко удается заводить друзей, но еще им не стоит забывать о том, что некоторые люди диагностируют ложь и притворство лучше других. Эксперты сайта Dailyhoro.ru советуют не увлекаться.

Рак

Раки — типичные манипуляторы, которые относятся с большой честностью только к членам семьи. Во всех остальных случаях доверять им стоит с опаской. Если в вашем окружении есть Рак, то он вполне может оказаться тем человеком, который дружит с вами лишь из корыстных побуждений. У этих людей довольно мало настоящих друзей, потому что много им не нужно. Если они не приглашают вас к себе домой и не знакомят с близкими, то от них можно ожидать подвоха.

Раки — люди с большим сердцем, но если дело касается благополучия семьи, то они могут проворачивать такие махинации, что им бы позавидовали герои криминальных детективов. Несмотря на свою хитрость, эти люди являются очень благодарными — они не забудут вас, если вы им чем-то помогли, сами того не подозревая.

Скорпион

По части хитрости Скорпионам, пожалуй, нет равных. Эти люди могут обхитрить кого угодно и когда угодно. Делают они это редко, но метко. Скорпионы не могут допустить того, чтобы их поймали на лжи, это очень сильно ударит по их самолюбию, поэтому они довольно часто продумывают планы скрупулезно и многократно.

В большинстве случаев хитрость Скорпионов проявляется в банальном общении. Эти люди следуют правилу «держи друзей близко, а врагов еще ближе», не брезгуя общением с теми, кто им совсем не нравится. Они мило улыбаются и делают комплименты, не распространяют слухи, и кто-то может подумать, что это высшая форма воспитанности, но нет — это высшая форма хитрости и дальновидности, ведь Скорпионы прекрасно понимают, что однажды враги могут на время стать коллегами, единомышленниками или даже друзьями.

Стрелец

Стрельцы очень похожи на Скорпионов в плане хитрости, но они отличаются тем, что не скрывают своих корыстных побуждений. Им это просто не нужно, потому что они прекрасно понимают и осознают силу своей харизмы. Люди сами хотят делать для них все, но не ждут ответных действий.

Стрельцы пользуются своим обаянием и умением манипулировать сознанием людей. Они прекрасно понимают, когда и в какой момент нужно сделать комплимент, похвалить человека, поддержать его. Это прирожденные психологи, сила которых заключается в умении располагать к себе любую личность. По этой причине они очень быстро поднимаются по карьерной лестнице.

Рыбы

Люди этого знака очень хитры, но довольно неряшливы в плане исполнения, поэтому их часто разоблачают. Им не дает покоя тот факт, что про них всем все известно заранее, поэтому они обманывают и притворяются лишь в самом крайнем случае. Рыбы не умеют филигранно делать то, что умеют вышеописанные знаки Зодиака.