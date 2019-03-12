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На чем Малышева зарабатывает миллиард в год?
Раскрыты баснословные заработки телеведущей

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Елена Малышева

ФОТО: SCANPIX

Врач-терапевт не только ведет популярную передачу на федеральном канале, но и управляет собственным бизнесом. Как утверждают СМИ, Елена Малышева основала четыре компании, которые ежегодно приносят ей многомиллионную прибыль, о чем сообщает «Рамблер».

Профессор является учредителем организации «Диета Малышевой», которая поставляет набор готовой еды на месяц. Стоимость - от 160 до 270 евро. Соучередитель компании Дмитрий Щиглик утверждает, что этот бизнес — суперуспешный. По его словам, в год «он приносит под миллиард рублей», передает «Собеседник».
 
Елена Малышева также является основателем собственного Медицинского центра. Это заведение считается элитным, консультация у врача может стоить от 200 до 260 евро. 
 
Журналисты подчеркивают, что бизнес работает в убыток. Но оставаться на плаву компании помогает франчайзинг: клиники главного теледоктора России работают в 12 российских городах.
 
Телеведущая также учредила организацию «Здоровье инфо». Эта компания также принадлежит ее сыновьям — Юрию и Василию. На сайте zdorovieinfo.ru врач-терапевт размещает научно-популярные материалы о здоровье.
 
Остается загадкой, сколько Елена Малышева зарабатывает на своих телепередачах. Профессор тщательно скрывает эту информацию от журналистов. По ТВ и в интернете Елена Васильевна учит худеть и хвалится перед зрителями своими личными успехами по снижению веса, хотя полной никогда не была. Малышеву все чаще критикуют коллеги по цеху – за антинаучные моменты и бизнес-подход. Все-таки врач должен оставаться врачом. 

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