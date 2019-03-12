На чем Малышева зарабатывает миллиард в год?

Остается загадкой, сколько Елена Малышева зарабатывает на своих телепередачах. Профессор тщательно скрывает эту информацию от журналистов. По ТВ и в интернете Елена Васильевна учит худеть и хвалится перед зрителями своими личными успехами по снижению веса, хотя полной никогда не была. Малышеву все чаще критикуют коллеги по цеху – за антинаучные моменты и бизнес-подход. Все-таки врач должен оставаться врачом.