Стало известно, был ли убит муж Божены Рынской

Результаты экспертизы обнародовал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. «Судья в Андалусии получил полную токсикологическую экспертизу, и, так как мы имеем доступ к документам, могу сказать, что там ничего подозрительного не обнаружено», – цитирует журналиста «Интерфакс».

Теперь предстоит перевезти тело Игоря Малашенко из Испании в Россию. Венедиктов рассказал о ходе дальнейших действий: сначала судья должен дать разрешение на вывоз тела из Испании, после чего консульство России в Мадриде выдаст документы для фирмы, которая занимается такого рода перевозками.

«Я думаю, что судья не будет затягивать и речь может идти о том, что тело будет отправлено в Москву на этой неделе», – предположил Алексей Венедиктов. Он добавил, что доставки тела в Москве ожидают старшая дочь Игоря Малашенко Елизавета и его вдова Божена Рынска.

По последним данным, сама Божена в больнице, где медики пытаются привести в чувство убитую горем женщину. Как утверждала ее тетя, Рынска осталась без средств связи. Однако несколько часов назад на официальной страничке вдовы Малашенко в Facebook появилась новая запись.

Божена опубликовала несколько свадебных фотографий. «Всего-то несколько месяцев назад...» – коротко подписала кадры она. На снимках счастливые молодожены запечатлены в ресторане в окружении друзей и близких. Напомним, торжество состоялось осенью 2018 года. Божена Рынска и Игорь Малашенко поженились спустя семь лет отношений.

Свадьба Божены и Игоря Малашенко ФОТО: Facebook