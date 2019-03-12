Катя Кищук показала голую грудь

Солистки SEREBRO прославились образами, как говорила Лена Темникова, «сексуальных террористок». Знаменитое трио всегда отличали откровенные клипы и наряды, певицы должны были стать, прежде всего, объектом желания. С этой задачей отлично справлялась и Катя Кищук, которая после ухода из проекта, сохранила провокационный стиль. На новой странице в Instagram девушка активно публикует интригующие фото. Ранее она показала фолловерам платье со смелым декольте, а на этот раз решилась и вовсе обнажить грудь.

Катя Кищук ФОТО: Instagram

На снимке Кищук в полупрозрачной розовой кофте, которую она надела на голое тело. Пикантные места девушка прикрыла эмоджи-звездами, но ее бюст все равно не остался без внимания. Некоторые попросили Катю опубликовать фото без фильтров, другие выразили желание оказаться на месте фотографа. «Боже, какая красотка», «Богиня красоты вновь спустилась к смертным», «Ты прекрасна», — оставляли комплименты пользователи.