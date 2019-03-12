Катя Кищук показала голую грудь
Недавно экс-солистка группы SEREBRO удивила поклонников неожиданным фото со свадьбы. Девушка призналась, что вышла замуж за эстонского рэпера Томми Кэша. Однако новый статус не мешает певице публиковать откровенные фото в Instagram, пишет Starhit.ru.
Солистки SEREBRO прославились образами, как говорила Лена Темникова, «сексуальных террористок». Знаменитое трио всегда отличали откровенные клипы и наряды, певицы должны были стать, прежде всего, объектом желания. С этой задачей отлично справлялась и Катя Кищук, которая после ухода из проекта, сохранила провокационный стиль. На новой странице в Instagram девушка активно публикует интригующие фото. Ранее она показала фолловерам платье со смелым декольте, а на этот раз решилась и вовсе обнажить грудь.
На снимке Кищук в полупрозрачной розовой кофте, которую она надела на голое тело. Пикантные места девушка прикрыла эмоджи-звездами, но ее бюст все равно не остался без внимания. Некоторые попросили Катю опубликовать фото без фильтров, другие выразили желание оказаться на месте фотографа. «Боже, какая красотка», «Богиня красоты вновь спустилась к смертным», «Ты прекрасна», — оставляли комплименты пользователи.
Однако девушка может эпатировать публику и более скромными образами. На днях она показала подписчикам свитшот с эмблемой откровенного сайта, пошутив, что это рабочая форма. Новоиспеченный муж звезды очевидно не против ее экспериментов. Эстонского рэпера Томми Кэша поклонники называют мастером эпатажа. Парень нередко делает фотожабы, где предстает зрителям в образе усатой женщины со стройной фигурой.