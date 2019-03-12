«В гроб кладут краше»: Пугачева в мини-юбке вызвала ужас фанатов

«Это очень некрасиво. И смотря на вот это, жалко Галкина. Как же ему нужно изображать, что все хорошо, отлично просто, когда все так очевидно. Старческие подагрические колени, лицо... Ужас! В гроб кладут краше... Неужели Алла Борисовна потеряла разум? Кому и зачем она показывает это худое убожество?», «Как же Пугачева страшна со своими артрозными коленками. Ножки похожи на рожки козы», «Жуткое зрелище: Пугачева в мини. На юбилейном концерте, может, в бикини ее увидим», «Просто рыдать хочется! Ну зачем? зачем этот срам и позор? Жалкая старушка! Стареть надо с достоинством», «Мумия», «Стыдно так одеваться в таком возрасте и показывать искореженные ноги», «Да уж, действительно, страшна стала, а одеваться никогда не умела. То всю молодость в балахоне пробегала, то сейчас под старость опомнилась, при молодом муженьке стала одеваться, как тинейджер», «Аллу будто эксгумировали с ближайшего кладбища. Она нелепа до безобразия», — вынесли вердикт фанаты.