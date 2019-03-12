«В гроб кладут краше»: Пугачева в мини-юбке вызвала ужас фанатов
69-летняя певица Алла Пугачева давно известна не только своим музыкальным репертуаром, но и постоянным появлением на публике в подростковой одежде. Однако в этот раз исполнительница суперхита «Миллион алых роз» превзошла даже сама себя. На юбилейном концерте Валерия Леонтьева в Государственном Кремлевском дворце Примадонна появилась в дерзком коротеньком платье черного цвета. На покрытых плотными гольфами ногах были надеты ботфорты на достаточно высоких каблуках. Образ довершал удлиненный алый пиджак, описывает выход звезды Eg.ru.
У фанатов «лук» престарелой Аллы Борисовны вызвал настоящий ужас. Пугачеву сравнили с «мумией» и «эксгумированным трупом». Другие возражали, что «даже в гроб кладут краше».
«Это очень некрасиво. И смотря на вот это, жалко Галкина. Как же ему нужно изображать, что все хорошо, отлично просто, когда все так очевидно. Старческие подагрические колени, лицо... Ужас! В гроб кладут краше... Неужели Алла Борисовна потеряла разум? Кому и зачем она показывает это худое убожество?», «Как же Пугачева страшна со своими артрозными коленками. Ножки похожи на рожки козы», «Жуткое зрелище: Пугачева в мини. На юбилейном концерте, может, в бикини ее увидим», «Просто рыдать хочется! Ну зачем? зачем этот срам и позор? Жалкая старушка! Стареть надо с достоинством», «Мумия», «Стыдно так одеваться в таком возрасте и показывать искореженные ноги», «Да уж, действительно, страшна стала, а одеваться никогда не умела. То всю молодость в балахоне пробегала, то сейчас под старость опомнилась, при молодом муженьке стала одеваться, как тинейджер», «Аллу будто эксгумировали с ближайшего кладбища. Она нелепа до безобразия», — вынесли вердикт фанаты.
А что думаете вы? Комментируйте!