От Лопыревой сбежал мужчина, сделавший ей ребенка

От кого она забеременела, Лопырева долгое время скрывала. Лишь в начале января, когда она находилась уже на последнем месяце, СМИ выяснили, что это 35-летний Игорь Булатов, состоявший в браке с Татевик Карапетян, дочерью миллиардера Самвела Карапетяна.

Правда, из семьи, сразу после публикации снимков с Лопыревой, Булатова поперли. А Виктории припомнили фото в обнимку с женой Игоря и обвинили в том, что она увела мужа у лучшей подруги, которая меньше года назад родила от него второго ребенка.

- Для меня остается загадкой, почему после того, как люди приняли решение не жить вместе и разъехались, одну из сторон так удивили наши совместные фотографии, - оправдывалась Лопырева в интервью «Комсомолке». - Мы с Татевик не подруги и никогда ими не были. Как и почему их брак с Игорем начал распадаться, что там у них произошло - эти вопросы не ко мне. Считаю, что неэтично обсуждать отношения других людей. Когда узнала, что она ждет ребенка, сама была уже беременна. Нашего ребенка, Богом данного, оставила бы в любом случае, а с Игорем решила расстаться, но мы оба в итоге просто не смогли этого сделать. Вся эта грязь вокруг сделала нас еще ближе. Мы любим и счастливы.

Рассказы Виктории о неземной любви с Игорем многих искренне растрогали. Смущало одно: несмотря на постоянные намеки в соцсетях, что Булатов находится рядом с ней, на фото и видео он почему-то отсутствовал. Едва ли не единственный снимок с ним Лопырева выложила в Instagram в конце февраля, уже после родов. Но ушлые сплетники выяснили, что фото, которым модель проиллюстрировала семейную идиллию, было сделано задолго до этого и подверглось компьютерной обработке.

«Сенсация! Лопырь опять обделалась! - злорадствовала на форуме baginya.org одна из посетительниц. - Как же она отчаянно пытается всех убедить, что Ихарь в ее жизни присутствует!»

«Народ, а Булли-то от любви всей его жизни и матери его новорожденного сына отписался в Instargam! - подхватила другая. - Шо творится-то, бабоньки! Вика постит фотку с любимым и рассказывает, как они вместе отмечают две недели малыша, а он в это время в Москве и отписывается от нее. Какой позор!»