Павел Воля купил дом за 365 000 евро
Шоумен сдает две квартиры, а сам теперь живет на Рублевке. Павел Воля продал дом в Мытищинском районе и переехал с семьей в элитный поселок домов, где его соседями являются многие российские звезды, сообщает Starhit.ru.
Звезда Comedy Club Павел Воля упорно работает, чтобы его семья ни в чем не нуждалась. Помимо шоу на телевидении, юморист ведет различные мероприятия и премии. Его карьера в Москве шла в гору с начала 2000-х. В 2005-м он приобрел первую квартиру — «трешку» на Павелецкой набережной. Сейчас Воля сдает это жилье. Также у него есть двухкомнатные апартаменты в ЖК «Кунцево», с которых шоумен также имеет доход.
Несколько лет назад, когда Воля женился на Ляйсан Утяшевой, они жили в доме в Мытищинском районе. Как сообщают журналисты, теперь Павел продал этот жилье и купил дом за 365 000 евро на Рублевке. Его дом расположен по соседству с коттеджем Ксении Собчак. Чтобы добраться в город, Павел Воля пользуется услугами личного водителя, а иногда за рулем находится его жена Ляйсан.