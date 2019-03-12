Павел Воля купил дом за 365 000 евро

Звезда Comedy Club Павел Воля упорно работает, чтобы его семья ни в чем не нуждалась. Помимо шоу на телевидении, юморист ведет различные мероприятия и премии. Его карьера в Москве шла в гору с начала 2000-х. В 2005-м он приобрел первую квартиру — «трешку» на Павелецкой набережной. Сейчас Воля сдает это жилье. Также у него есть двухкомнатные апартаменты в ЖК «Кунцево», с которых шоумен также имеет доход.