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«Я очнулась в луже крови». Муж избил русскую модель на глазах у маленького сына
Слабонервным не смотреть!

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Екатерина Авинова и Глеб Евтеев

ФОТО: Facebook

Россиянку Екатерину Авинову жестоко избил ее бывший муж Глеб Евтеев. Все произошло на Пхукете, где они проживали уже долгое время. Сейчас молодая женщина находится в больнице с тяжелой черепно-мозговой травмой, переломами костей лица, и ей некому помочь, рассказывает страшную историю Life.ru.

По словам Екатерины, 3 марта экс-супруг пинками и пощечинами выгнал ее из дома, запретив приближаться к сыну и угрожая ей расправой. Поэтому она сама сняла себе жилье и написала заявление в туристическую полицию в Таиланде. Однако это ничего не дало, и 8 марта она попыталась встретиться с сыном.

Несмотря на то что изначально все было в порядке, и супруг даже пообещал женщине вернуть ребенка, неожиданно его настроение изменилось и он резко вскочил, начав связывать мать мальчика.

— Я очнулась в луже собственной крови. Я не знаю, кто вызвал скорую, наверное, соседи. Самое ужасное, что все это происходило на глазах у моего маленького почти двухгодовалого сына, — отметила Екатерина, подчеркнув, что опасается влияния состоятельных и влиятельных родителей Глеба.

Екатерина Авинова

ФОТО: Facebook

По словам пострадавшей модели, у нее сломаны лицевая кость и нос, пробита голова, тяжелая черепно-мозговая травма. При этом все сбережения на лечение она уже потратила, оставшись ни с чем.

— Он мне сломал нос, скулу, пробил голову, — рассказала Екатерина в беседе с Лайфом. — Мне нужно срочно сделать операцию, но денег на это нет, так как я не покупала страховку. Обычная клиника меня не берет, нужно идти к пластическому хирургу.

По словам женщины, с экс-супругом они знакомы три года, а в браке прожили год. Причем, по ее словам, бить ее муж начал раньше, но ей никто не верил.

Напомним, что сегодня начался бракоразводный процесс актера Марата Башарова и его второй официальной супруги. Причиной развода также стало избиение.

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