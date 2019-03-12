«Я очнулась в луже крови». Муж избил русскую модель на глазах у маленького сына

По словам Екатерины, 3 марта экс-супруг пинками и пощечинами выгнал ее из дома, запретив приближаться к сыну и угрожая ей расправой. Поэтому она сама сняла себе жилье и написала заявление в туристическую полицию в Таиланде. Однако это ничего не дало, и 8 марта она попыталась встретиться с сыном.

Несмотря на то что изначально все было в порядке, и супруг даже пообещал женщине вернуть ребенка, неожиданно его настроение изменилось и он резко вскочил, начав связывать мать мальчика.

— Я очнулась в луже собственной крови. Я не знаю, кто вызвал скорую, наверное, соседи. Самое ужасное, что все это происходило на глазах у моего маленького почти двухгодовалого сына, — отметила Екатерина, подчеркнув, что опасается влияния состоятельных и влиятельных родителей Глеба.

Екатерина Авинова ФОТО: Facebook

По словам пострадавшей модели, у нее сломаны лицевая кость и нос, пробита голова, тяжелая черепно-мозговая травма. При этом все сбережения на лечение она уже потратила, оставшись ни с чем.

— Он мне сломал нос, скулу, пробил голову, — рассказала Екатерина в беседе с Лайфом. — Мне нужно срочно сделать операцию, но денег на это нет, так как я не покупала страховку. Обычная клиника меня не берет, нужно идти к пластическому хирургу.

По словам женщины, с экс-супругом они знакомы три года, а в браке прожили год. Причем, по ее словам, бить ее муж начал раньше, но ей никто не верил.