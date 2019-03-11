Простые советы: как быстро победить мигрень?

Жуткая пульсирующая боль не дает смотреть, думать, дышать. Она затмевает собой весь мир, сжимая его до крошечного размера. Кажется, эту чугунную голову удержать не в силах даже подъемный кран. Чудовищная пульсация, в ритме с которой ты вынужден существовать сегодня, а иногда и несколько дней подряд. С утра и до вечера. Первая мысль после пробуждения одна: «Неужели все?» И через миг надежда тает, пишет Dvorec.ru.
Что же делать? Смиренно вычеркивать по нескольку дней из полноценной жизни или все же попытаться победить? Давайте попробуем второй вариант, поскольку вернуться к первому мы успеем всегда.
Бороться. Но как?
Прежде всего, попытайтесь уяснить для себя, когда именно начинается приступ. После напряженной сверхурочной работы, после долгой поездки или не принятого вовремя обеда? Может быть, виновница боли – жара или изменение погоды.
Если вы хотя бы приблизительно определите причины, то сможете избежать приступов, связанных с ними. Врачи-неврологи утверждают, что совсем избавиться от мигрени нельзя, можно лишь сократить частоту, продолжительность и интенсивность приступов.
А это уже значительный прогресс.
Причина №1
Итак, причина №1 – сверхурочная или интенсивная работа. Вероятность приступа очень велика.
Делайте перерывы в работе, причем используйте их с максимальной пользой: проветрите комнату, выпейте стакан воды, сделайте гимнастику для глаз, шеи, головы, помассируйте голову.
Многие стесняются таких физкультминуток. Напрасно! Во-первых, коллег можно подключить к разминке. А во-вторых, вспомните боль и сравните, что для вас важнее: беззлобная шутка или очередной приступ. Вывод напрашивается сам по себе.
Кстати, каждый час нужно делать перерывы в работе на 5–10 минут. Другими словами, 50 минут работаете – 10 минут отдыхаете.
Причина №2
Головная боль связана с проблемами сердечно-сосудистой системы, а значит, необходимо уделять внимание не только голове, но и сосудам в целом.
Есть небольшой комплекс очень простых упражнений, разработанный великим японским целителем Кацудзо Ниши. Они помогают нашему сердцу и сосудам работать лучше.
Кроме того, контрастный душ – отличный способ тренировки сосудов. Необязательно обливаться ледяной водой и кипятком. Небольшой контраст, приятный для вас, будет значительно лучше, чем полное отсутствие процедуры из-за неприятия холода.
Значение водных процедур сложно переоценить. Бассейн – зимой, река или море – летом, даже душ или ванна приносят громадную пользу организму. Горячая ванна, сильный напор струи душа, направленный на голову, хорошо купируют приступ.
Умеренная физическая нагрузка отлично действует и на сосуды, и на организм в целом. Спортивные игры: волейбол, бадминтон, теннис, спидминтон – все это приносит не только пользу организму, но и радость вам.
Причина №3
Еще один важный момент, о котором не говорят, – это здоровье кишечника. Да-да, не удивляйтесь. Это утверждение парадоксально лишь на первый взгляд. Вспомните школьные уроки анатомии.
Откуда клетки получают питательные вещества? Правильно, они всасываются из кишечника. А что полезного может попасть в организм, если мы едим нездоровую пищу, которая забивает кишечник отходами? Обилие тяжелой белковой пищи превращает его в подобие выгребной ямы. В результате у нашего организма нет материалов для нормального существования. Кацудзо Ниши считает, что нездоровый кишечник – краеугольный камень всех проблем в организме.
К тому же учтите, что мозг потребляет 20% всей энергии, вырабатываемой организмом, а это в 5 раз больше потребления энергии любым органом. Отсюда вывод: хотите, чтобы голова болела меньше – следите за своим кишечником и рационом питания.
Свежие сырые фрукты и овощи не только дают организму витамины, микроэлементы и жизненную силу, но и очищают его. Только эти продукты способны растворить соли щавелевой кислоты, которые являются главными виновниками болей в суставах, нарушений в работе сосудов, появления камней в органах.
Обязательно пейте воду. Мозг на 75% состоит из воды, а при ее недостатке теряет работоспособность. Потому, садясь на очередную диету, уменьшающую вес за счет жидкости в организме, подумайте о своей мигрени.
Причина №4
Не нервничать. Этот совет дают при огромном количестве заболеваний, наверное, почти при всех. Но сделать это очень сложно. Или нет?
Есть техника, называемая «звонящий телефон». Состоит она в том, что вы воспринимаете любой раздражитель как звонящий телефон. Если ваш телефон звенит, что вы можете сделать? Правильно, вы можете взять трубку, а можете не брать.
То же самое и здесь. Вы должны осознать, что являетесь хозяином положения. Вы принимаете решение: реагировать или нет. Любое событие само по себе нейтрально, а уже вы придаете ему окраску.
Если, видя очередной раздражитель, вы не начнете нервничать, как обычно, а задумаетесь на минутку, оцените масштаб происходящего, подумаете о причинах конфликта, о мотивах поступка и оцените последствия своих действий, в 80–90% случаев поймете, что нервничать не из-за чего.
Либо просто посчитайте до 10. Поймите, крик и ссора не помогут в разрешении конфликта. Зачем же нервничать?
Все в ваших руках!
Конечно, говорить о мигрени можно очень долго. Наша цель – найти пути выхода из болезни. Не ждать с моря погоды, не искать оправданий, а действовать! В вашем здоровье заинтересованы только вы. Будьте хозяином своей жизни!
Ищите оптимальный для вас режим работы, отдыха, питания. Ищите те приемы, которые помогут именно вам. Не забывайте простую истину: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих».