Простые советы: как быстро победить мигрень?

Что же делать? Смиренно вычеркивать по нескольку дней из полноценной жизни или все же попытаться победить? Давайте попробуем второй вариант, поскольку вернуться к первому мы успеем всегда.

Бороться. Но как?

Прежде всего, попытайтесь уяснить для себя, когда именно начинается приступ. После напряженной сверхурочной работы, после долгой поездки или не принятого вовремя обеда? Может быть, виновница боли – жара или изменение погоды.

Если вы хотя бы приблизительно определите причины, то сможете избежать приступов, связанных с ними. Врачи-неврологи утверждают, что совсем избавиться от мигрени нельзя, можно лишь сократить частоту, продолжительность и интенсивность приступов.

А это уже значительный прогресс.

Причина №1

Итак, причина №1 – сверхурочная или интенсивная работа. Вероятность приступа очень велика.

Делайте перерывы в работе, причем используйте их с максимальной пользой: проветрите комнату, выпейте стакан воды, сделайте гимнастику для глаз, шеи, головы, помассируйте голову.

Многие стесняются таких физкультминуток. Напрасно! Во-первых, коллег можно подключить к разминке. А во-вторых, вспомните боль и сравните, что для вас важнее: беззлобная шутка или очередной приступ. Вывод напрашивается сам по себе.

Кстати, каждый час нужно делать перерывы в работе на 5–10 минут. Другими словами, 50 минут работаете – 10 минут отдыхаете.

Причина №2

Головная боль связана с проблемами сердечно-сосудистой системы, а значит, необходимо уделять внимание не только голове, но и сосудам в целом.

Есть небольшой комплекс очень простых упражнений, разработанный великим японским целителем Кацудзо Ниши. Они помогают нашему сердцу и сосудам работать лучше.

Кроме того, контрастный душ – отличный способ тренировки сосудов. Необязательно обливаться ледяной водой и кипятком. Небольшой контраст, приятный для вас, будет значительно лучше, чем полное отсутствие процедуры из-за неприятия холода.

Значение водных процедур сложно переоценить. Бассейн – зимой, река или море – летом, даже душ или ванна приносят громадную пользу организму. Горячая ванна, сильный напор струи душа, направленный на голову, хорошо купируют приступ.

Умеренная физическая нагрузка отлично действует и на сосуды, и на организм в целом. Спортивные игры: волейбол, бадминтон, теннис, спидминтон – все это приносит не только пользу организму, но и радость вам.

Причина №3

Еще один важный момент, о котором не говорят, – это здоровье кишечника. Да-да, не удивляйтесь. Это утверждение парадоксально лишь на первый взгляд. Вспомните школьные уроки анатомии.

Откуда клетки получают питательные вещества? Правильно, они всасываются из кишечника. А что полезного может попасть в организм, если мы едим нездоровую пищу, которая забивает кишечник отходами? Обилие тяжелой белковой пищи превращает его в подобие выгребной ямы. В результате у нашего организма нет материалов для нормального существования. Кацудзо Ниши считает, что нездоровый кишечник – краеугольный камень всех проблем в организме.