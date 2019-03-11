Пиарщица Настасьи Самбурской и Виктора Дробыша пыталась покончить с собой

В шоу-бизнесе 32-летняя Анастасия Ухарова довольно давно – успела в качестве пресс-атташе поработать со многими артистами. До недавнего времени она трудилась пиар-директором в продюсерском центре Виктора Дробыша. Отвечала как за дела самого композитора, так и его подопечных – Настасьи Самбурской, Гузели Хасановой, Александра Иванова. Сейчас девушка в тяжелом состоянии в больнице – после неудачной попытки самоубийства.

Осенью 2018-го Настю уволили из компании, в которой почти полностью сменился состав. Однако теплые отношения с продюсером она сохранила.

«Жить на что-то надо было, поэтому Ухарова придумала проект, в котором подбила поучаствовать сразу нескольких звезд, – рассказал «СтарХиту» Александр, приятель девушки. – Взяла у них денег, там было около 70 000 евро. И на этом ее деятельность закончилась – ни дальнейших подвижек в деле, ни денег обратно. Она не брала трубку, перестала выходить на связь».