Пн, 11.03.2019
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Неожиданный поворот! Актер и шоумен Владимир Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины

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Комик Владимир Зеленский

ФОТО: SCANPIX

Актер и шоумен в очередной раз обошел всех своих конкурентов, пишет 5-tv.ru.

Комик Владимир Зеленский снова возглавил список кандидатов на пост президента Украины. Согласно данным опроса, проводившегося в первую неделю марта, за шоумена готова отдать свой голос почти треть потенциальных избирателей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследований социологической группы «Рейтинг», видеть своим президентом Зеленского хотят больше 27% опрошенных. Второе место в рейтинге респонденты отвели Юлии Тимошенко — почти 18%.

А вот действующий украинский лидер — Петр Порошенко — занимает всего лишь третью строчку среди кандидатов. 

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