Фото и видео: Дональда Трампа в Алабаме сопровождал двойник Мелании Трамп!?
Президент США Дональд Трамп вместе со своей семьей решил поддержать жителей Алабамы, пострадавших от разрушительного торнадо. Сопровождала своего мужа Мелания, которая отложила свои туфли на каблуках и вышла к общественности в обычных кроссовках. Однако, некоторые жители США заподозрили, что сопровождала президента не его супруга, а ее двойник.
Президентская чета осмотрела разрушения во время полета. По прибытии в наиболее пострадавший город штата – Борегард – Дональд и Мелания Трамп пообщались с местными жителями. А в соседнем городе Опелика президент посетил центр оказания экстренной помощи, организованный в помещении церкви.
Повсюду Дональда Трампа сопровождала очаровательная первая леди. Для такой поездки Мелания отказалась от роскошной одежды, отдав предпочтение обычным вещам: она появилась в бордовых приталенных брюках, теплой кофте, полупальто и кроссовках. С таким простым образом она получила больше благосклонности от американцев, которые откровенно рассказывали о нанесенном ущербе и моральной травме после пережитого.
Сразу после этого в Twitter появилась публикация, которую сопровождал хэштег #FakeMelania (Фальшивая Мелания), пишет dailymail.co.uk. В комментариях разразилась дискуссия на тему того, что президента иногда сопровождает двойник его жены, а не настоящая первая леди.
Многие комментаторы отметили, что Мелания выглядела как-то иначе и вовсе не была похожа на себя. Некоторые также отметили, что подозрение вызвает тон ее кожи.
Многие пользователи Сети внимательно присмотрелись к видеозаписям, сделанным во время визита президентской четы в Алабаму и пришли к выводу, что даже общался президент с Меланией не так как обычно.
Как пишут СМИ, предположительно Дональд Трамп «переодически прибегает к услугам двойника своей жены» с октября 2017 года. Подобные слухи стали появляться визита в Пуэрто-Рико.