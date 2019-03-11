Фото и видео: Дональда Трампа в Алабаме сопровождал двойник Мелании Трамп!?

Президентская чета осмотрела разрушения во время полета. По прибытии в наиболее пострадавший город штата – Борегард – Дональд и Мелания Трамп пообщались с местными жителями. А в соседнем городе Опелика президент посетил центр оказания экстренной помощи, организованный в помещении церкви.

ФОТО: Carolyn Kaster / AP/Scanpix

Повсюду Дональда Трампа сопровождала очаровательная первая леди. Для такой поездки Мелания отказалась от роскошной одежды, отдав предпочтение обычным вещам: она появилась в бордовых приталенных брюках, теплой кофте, полупальто и кроссовках. С таким простым образом она получила больше благосклонности от американцев, которые откровенно рассказывали о нанесенном ущербе и моральной травме после пережитого.

Сразу после этого в Twitter появилась публикация, которую сопровождал хэштег #FakeMelania (Фальшивая Мелания), пишет dailymail.co.uk. В комментариях разразилась дискуссия на тему того, что президента иногда сопровождает двойник его жены, а не настоящая первая леди.

ФОТО: ZUMAPRESS.com/scanpix

Многие комментаторы отметили, что Мелания выглядела как-то иначе и вовсе не была похожа на себя. Некоторые также отметили, что подозрение вызвает тон ее кожи.

ФОТО: ZUMAPRESS.com/scanpix

Многие пользователи Сети внимательно присмотрелись к видеозаписям, сделанным во время визита президентской четы в Алабаму и пришли к выводу, что даже общался президент с Меланией не так как обычно.

Как пишут СМИ, предположительно Дональд Трамп «переодически прибегает к услугам двойника своей жены» с октября 2017 года. Подобные слухи стали появляться визита в Пуэрто-Рико.