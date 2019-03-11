Видео: полуголая молодая пара зажгла на крыше машины на Невском проспекте

— Ума нет, считай калека. Лучше бы они на медведях или оленях проехались. На машине — пфффф, нашли чем удивить.

— А что конкретно не устраивает? Тут нет криминала, правильно? Помех не создавалось. Да и вообще, были профессиональные каскадеры.

— Невский в последнее время бомбит. Ночь — время идиотов.