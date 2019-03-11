Видео: полуголая молодая пара зажгла на крыше машины на Невском проспекте
Легко одетые молодые люди прокатились по главному петербургскому проспекту и выложили ролик в Сеть, пишет 5-tv.ru.
Молодые лихачи из Санкт-Петербурга выложили в сеть провокационное видео — на нем молодой человек в одних трусах и кепке вместе с барышней едут по Невскому проспекту прямо на крыше машины. При этом пара явно не чувствует себя скованно — парень с девушкой танцуют, несмотря на холодный петербургский вечер. Пользователи сети оценили ролик неоднозначно.
— Ума нет, считай калека. Лучше бы они на медведях или оленях проехались. На машине — пфффф, нашли чем удивить.
— А что конкретно не устраивает? Тут нет криминала, правильно? Помех не создавалось. Да и вообще, были профессиональные каскадеры.
— Невский в последнее время бомбит. Ночь — время идиотов.
В комментариях под видео также отметилась одна из девушек, предположительно участвовавшая в съемках.
— Молодость все прощает. Простите, если кого обидели данным видео, мы не со зла, — написала она.
По словам представителей ГИБДД, по факту произошедшего ведется административное расследование.