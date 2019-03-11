Задание по обществоведению повергло родителей Эстонии в шок
Эстонский Facebook горячо обсуждает школьное задание для восьмиклассников. Оно ввергло в шок многих родителей. Пост опубликовал на своей страничке в социальной сети пользователь Roger Orav.
Он опубликовал фотографию тетради по обществоведению для восьмого класса эстонской школы и указала на задание. А оно такое: «Представь себе, что в один день ты влюбился в человека своего пола. Ты не можешь свою тайну скрывать и решаешь об этом написать своему другу. Какое письмо ты напишешь?»
И далее пустые линейки, на которых должно быть письмо-размышление.
За несколько дней постом поделилось 580 человек, прокомментировали более 400. И мнения комментаторов разделились. Жаркая дискуссия разворачивается и среди русскоязычных пользователей.
А вы какого мнения?