Пн, 11.03.2019
Причины ваших проблем и неудач по знаку Зодиака СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Задание по обществоведению повергло родителей Эстонии в шок

Задание по обществоведению повергло родителей Эстонии в шок
А вы справитесь с таким?

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Ученик думает над школьным заданием

ФОТО: Markus Mainka / PantherMedia / Markus Mainka

Эстонский Facebook горячо обсуждает школьное задание для восьмиклассников. Оно ввергло в шок многих родителей. Пост опубликовал на своей страничке в социальной сети пользователь Roger Orav.

Школьное задание по обществоведению

ФОТО: Facebook

Он опубликовал фотографию тетради по обществоведению для восьмого класса эстонской школы и указала на задание. А оно такое: «Представь себе, что в один день ты влюбился в человека своего пола. Ты не можешь свою тайну скрывать и решаешь об этом написать своему другу. Какое письмо ты напишешь?»

И далее пустые линейки, на которых должно быть письмо-размышление.

За несколько дней постом поделилось 580 человек, прокомментировали более 400. И мнения комментаторов разделились. Жаркая дискуссия разворачивается и среди русскоязычных пользователей.

А вы какого мнения?

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ