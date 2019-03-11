Пн, 11.03.2019
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  • СМИ: «Королю пародии» Пескову осталось жить всего год-полтора

СМИ: «Королю пародии» Пескову осталось жить всего год-полтора

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Александр Песков

ФОТО: https://www.instagram.com/peskovshow/

57-летний российский пародист Александр Песков ранее перенес серьезную операцию на поджелудочной железе. После чего, на консилиуме врачей выяснилось, что у артиста рак поджелудочной железы. Об этом пишет Topnews.ru.

Издание приводит слова онкологов, которые говорят о том, что подобная болезнь протекает без симптомов. Потому на ранних стадиях рак поджелудочной железы невозможно диагностировать.

"К огромному сожалению, в 90 процентах случаев человек с таким диагнозом живет год — полтора", - объясняет онколог Валерий Козлов.

Напомним, ранее Песков перенес операцию на поджелудочной железе. В последний момент оказалось, что пародиста лечили не правильно и виной недомогания рак. 

"И лечили не от того. Получилось так, что до критического момента. То есть если бы не успели еще день, то был бы летальный исход", - издание приводит слова директора Пескова Александра Волокина.

Пятичасовая операция была довольно тяжелой. Артист провел три дня в реанимации. 

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Дорогие друзья! Проведенное врачами-специалистами ГКБ им. С.П. Боткина обследование артиста выявило серьезные нарушения в работе поджелудочной железы, требующие оперативного вмешательства. В результате была проведена сложная многочасовая операция. На данный момент состояние Александра Пескова оценивается как тяжелое и контролируется специалистами отделения анестезиологии-реанимации. После стабилизации показателей и улучшения состояния пациент будет переведен в отделение гепатопанкреатобилиарной хирургии. К сожалению, запланированные мероприятия с участием Александра Пескова переносятся до полного восстановления артиста. #александрпесков #peskovshow #здоровье #концерт #госпитализация

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