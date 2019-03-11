Провал? Сергей Лазарев ответил на критику песни для «Евровидения-2019»

Некоторые поклонники заявили, что песня Сергея Лазарева не самая удачная для участия в музыкальном конкурсе.
На днях Сергей Лазарев, который в этом году во второй раз будет участвовать в конкурсе "Евровидение", представил песню "Scream" - именно с ней певец поедет в Тель-Авив. Буквально за сутки клип собрал более 1 миллиона просмотров. Многие поклонники положительно оценили новую песню и убеждены, что с такой композицией у Лазарева большие шансы на победу. Однако некоторые все же остались недовольны выбором песни, назвав ее провальной.
Артист решил не игнорировать негативные замечания в сети и ответил на критику:
Некоторые пишут, что песня не в формате "Евровидения", но разве это плохо - создавать песню, которая будет выделяться, которая будет оригинальной и уникальной? Я сразу сказал, что повторяться я не люблю, и согласился ехать во второй раз, так как была возможность показать себя совершенно с другой музыкальной стороны, нежели в 2016