Провал? Сергей Лазарев ответил на критику песни для «Евровидения-2019»

Некоторые пишут, что песня не в формате "Евровидения", но разве это плохо - создавать песню, которая будет выделяться, которая будет оригинальной и уникальной? Я сразу сказал, что повторяться я не люблю, и согласился ехать во второй раз, так как была возможность показать себя совершенно с другой музыкальной стороны, нежели в 2016