Жизненный девиз для каждого знака Зодиака

Водолей

Открытый разум, открытое сердце. Вы источаете эту ауру осторожности и изоляции. Природный резерв, которым вы обладаете, часто мешает вам сблизиться с другими людьми и показать им свою истинную сущность. Не забывайте, что вам нужно сделать себя доступными для новых возможностей и новых отношений. Держите голову и свое сердце наготове.

Рыбы

Не переусердствуйте, просто отпустите. С уровнем интеллекта, которым вы были наделены, вы склонны пересматривать каждую мысль снова и снова. Этот девиз напомнит вам, что вам не нужно тратить так много времени на анализ вещей. Иногда лучше оставить все как есть и двигаться дальше. В то время как важно продолжать, будут времена, когда вам нужно продвигаться вперед и забывать о прошлом.

Овен

Примите то, что есть, отпустите то, что было, и верьте в то, что может быть. Прирожденный лидер, вам нравится иметь контроль над любой ситуацией, в которой вы оказались. Но у вас есть склонность не отпускать старые раны, и вы всегда держите в себе этот маленький шарик негодования. Вам нужно понять, что бывают моменты, когда вам нужно сдаться и просто все отпустить. Вы должны верить, что жизнь ведет вас именно туда, куда вам нужно.

Телец

Ничего стоящее не дается легко. Как трудоголику, вам трудно отказаться от любого проекта, и это часто приводит к усталости и переутомлению. Подумайте о том, что подталкивает вас делать все, что вы делаете, и помните, что не все стоит того, ради чего вы так стараетесь. Научитесь расставлять приоритеты и экономьте свое время и энергию на вещах, которые действительно важны для вас.

Близнецы

Если это не правильно, не делайте этого. Если это не так, не говорите это. Настоящий светский человек, вы бы сделали все, чтобы окружающие вас люди были счастливы. Вы ладите со всеми видами людей и одинаково любите их всех. Но вы должны помнить, что вы не можете сделать что-то только потому, что все вокруг вас вовлечены в это. Подумайте об этом. Если ваш друг прыгнет в колодец без какой-либо причины, вы последуете за ним? Оставайтесь верными своим ценностям и не позволяйте другим контролировать вас.

Рак

Никогда не позволяй своим эмоциям взять верх над разумом. Ваши эмоции иногда одолевают вас, и это затрудняет предсказание ваших действий. Возможно, некоторые люди уже сказали вам, что вы не можете позволить своим чувствам контролировать свой разум. Это нормально: следовать своим инстинктам, но вы должны помнить, что иногда они не ведут вас по наиболее рациональному или даже правильному пути.

Лев