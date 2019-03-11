Жизненный девиз для каждого знака Зодиака
Каждый знак Зодиака имеет свой жизненный девиз, которого он должен придерживаться на протяжении всей жизни. Все знаки разные, и эти девизы помогают им оставаться на правильном пути и полностью реализовать свой потенциал. Запомните свой - и повторяйте его для себя, когда вам будет трудно, чтобы он помог вам справиться с ситуацией, советует Fb.ru.
Водолей
Открытый разум, открытое сердце. Вы источаете эту ауру осторожности и изоляции. Природный резерв, которым вы обладаете, часто мешает вам сблизиться с другими людьми и показать им свою истинную сущность. Не забывайте, что вам нужно сделать себя доступными для новых возможностей и новых отношений. Держите голову и свое сердце наготове.
Рыбы
Не переусердствуйте, просто отпустите. С уровнем интеллекта, которым вы были наделены, вы склонны пересматривать каждую мысль снова и снова. Этот девиз напомнит вам, что вам не нужно тратить так много времени на анализ вещей. Иногда лучше оставить все как есть и двигаться дальше. В то время как важно продолжать, будут времена, когда вам нужно продвигаться вперед и забывать о прошлом.
Овен
Примите то, что есть, отпустите то, что было, и верьте в то, что может быть. Прирожденный лидер, вам нравится иметь контроль над любой ситуацией, в которой вы оказались. Но у вас есть склонность не отпускать старые раны, и вы всегда держите в себе этот маленький шарик негодования. Вам нужно понять, что бывают моменты, когда вам нужно сдаться и просто все отпустить. Вы должны верить, что жизнь ведет вас именно туда, куда вам нужно.
Телец
Ничего стоящее не дается легко. Как трудоголику, вам трудно отказаться от любого проекта, и это часто приводит к усталости и переутомлению. Подумайте о том, что подталкивает вас делать все, что вы делаете, и помните, что не все стоит того, ради чего вы так стараетесь. Научитесь расставлять приоритеты и экономьте свое время и энергию на вещах, которые действительно важны для вас.
Близнецы
Если это не правильно, не делайте этого. Если это не так, не говорите это. Настоящий светский человек, вы бы сделали все, чтобы окружающие вас люди были счастливы. Вы ладите со всеми видами людей и одинаково любите их всех. Но вы должны помнить, что вы не можете сделать что-то только потому, что все вокруг вас вовлечены в это. Подумайте об этом. Если ваш друг прыгнет в колодец без какой-либо причины, вы последуете за ним? Оставайтесь верными своим ценностям и не позволяйте другим контролировать вас.
Рак
Никогда не позволяй своим эмоциям взять верх над разумом. Ваши эмоции иногда одолевают вас, и это затрудняет предсказание ваших действий. Возможно, некоторые люди уже сказали вам, что вы не можете позволить своим чувствам контролировать свой разум. Это нормально: следовать своим инстинктам, но вы должны помнить, что иногда они не ведут вас по наиболее рациональному или даже правильному пути.
Лев
Это все не обо мне. Как и царю зверей, Льву нравится царить над всеми людьми, и им нужно напомнить, что они не всегда могут доминировать и быть в центре внимания. Их уверенная и экстравертированная манера обычно помогает не сводить глаз с других, но это не всегда так. Им нужно помнить, что они - не центр вселенной.
Дева
С меня хватит. Вы очень заботитесь о том, как вы представляете себя окружающим, и их мнение влияет практически на каждое ваше действие. Помните, что вы стоите намного больше, чем о вас думают другие. Не ждите от них подтверждения. Вся необходимая вам самооценка находится внутри вас, и вам просто нужно помнить, что вы достойны только хорошего в этом мире.
Весы
Следуй своему сердцу, но не забывай включать мозг. Благословленные большими интуитивными способностями, следование вашим инстинктам - естественно для вас. Тем не менее, вы также не можете забыть послушать, что говорит ваш разум. Следование своей интуиции, как правило, приведет вас туда, куда вам нужно, но только если вы также будете рационально думать о том выборе, который вы делаете.
Скорпион
Убейте их добротой и похороните с улыбкой. Вы страстный и энергичный, настолько, что другие люди часто даже не представляют, как с вами общаться. Но быть агрессивным все время невозможно, такой подход не будет работать на вас всю оставшуюся жизнь. Помните, что не все, кто вас обидел, заслуживают того, чтобы увидеть темную сторону вашего характера. Всегда найдутся люди, которые больше страдают, когда вы добры и прощаете. Ваш гнев и агрессия только дадут им преимущество перед вами.
Стрелец
Будьте готовы слушать других и быть обучаемыми. Вы не правы во всем. Обладая блестящим интеллектом, вы знаете, что вы чаще правы, чем нет. Ваша естественная склонность ко всем научным вещам стремится к тому, что вы гораздо больше читаете, чем большинство людей, с которыми вы общаетесь. Но будут дни, когда вам нужно слушать, а не говорить. Всегда будет что-то новое, чего вы не знаете, чему вас может научить другой человек.
Козерог
Беспокойство никогда не изменит результат. Тревога, вероятно, ваше второе имя. Вы очень усердно работаете и думаете, что вы не особенно хороши в том, что делаете, потому что ваше беспокойство гарантирует, что вы проверяете и перепроверяете все. Но отслеживание того, что должно быть сделано, отличается от того, чтобы иметь сильный приступ тревоги. Бывают моменты, когда вы так волнуетесь, что начинаете паниковать. Сделайте глубокий вдох и расслабьтесь.
А какому жизненному девизу следуете вы?