Галерея: на крышу торгового центра T1 уже поднимают колесо обозрения

Это первое в странах Балтии колесо обозрения, расположенное так высоко - 120 метров над уровнем моря. И первое в Эстонии колесо обозрения, которое будет работать круглый год.

Руководитель торгового центра T1 и член правления Pro Kapital Grupp Аллан Реммелькоор в восторге от того, что проект, который когда-то казался сумасшедшей идеей, уже совсем скоро станет реальностью. «Колесо обозрения улучшит не только наш ТЦ, но и весь Таллинн станет классным местом, где туристы смогут побыть на денек дольше и взять с собой всю семью», - сказал он.

Колесо обозрения включает в себя 26 закрытых кабинок, оборудованных обогревателем и кондиционером, туда смогут попасть и инвалиды. Всего в одну кабинку помещается до 6 человек. Одна из кабин будет иметь статус ВИП для романтиков. Что конкретно это значит - скоро узнаем.