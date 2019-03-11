Упс... Принцесса Евгения оконфузилась на публике из-за своего внешнего вида

На днях принцессу запечатлели на выходе из клуба Изабель в лондонском районе Мэйфейр. Одета Евгения была очень неприметно: в темный удлиненный плащ с поясом на талии, узкие брюки и кожаные туфли-лодочки на каблуках. В руках принцесса держала маленький клатч, а на ее пальцах было несколько золотых колец, в том числе и помолвочное, подаренное ей мужем Джеком Бруксбэнком в день помолвки, пишет TCH.