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  • Упс... Принцесса Евгения оконфузилась на публике из-за своего внешнего вида

Упс... Принцесса Евгения оконфузилась на публике из-за своего внешнего вида
ФОТО!

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Princess Eugenie of York

ФОТО: JONATHAN BRADY / AFP

После замужества жизнь принцессы Евгении не сильно изменилась. Она по-прежнему любит проводить время в ночных заведениях Лондона. 

На днях принцессу запечатлели на выходе из клуба Изабель в лондонском районе Мэйфейр. Одета Евгения была очень неприметно: в темный удлиненный плащ с поясом на талии, узкие брюки и кожаные туфли-лодочки на каблуках. В руках принцесса держала маленький клатч, а на ее пальцах было несколько золотых колец, в том числе и помолвочное, подаренное ей мужем Джеком Бруксбэнком в день помолвки, пишет TCH

Макияж был очень неприметным, только ярко накрашенные брови сильно выделялись, видимо, принцесса Евгения покрасила их недавно. 

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