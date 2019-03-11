Горячее не бывает: 39-летняя Кортни Кардашян сняла с себя всю одежду для Instagram

Хоть поклонников 39-летней Кортни и всех остальных сестер Кардашян уже трудно удивить подобными провокационными выходками, у телеведущей все равно получилось произвести на фанатов впечатление.

Кортни Кардашян ФОТО: Instagram

— Бомба! — написал один из них.

— До чего прекрасна! — добавил другой.

— Чтобы так выглядеть в 39, нужно очень сильно стараться. Молодец! — похвалил еще один комментатор.

Всего за несколько дней фото обнаженной Ким Кардашян собрало более 2,5 миллиона лайков.