Какая красивая пара... Россияне, погибшие в авиакатастрофе в Эфиопии, сняли видео перед крушением

Роковым рейсом летели профессиональный парашютист Сергей Вяликов и молодая пара родом из Таганрога — Александр и Екатерина Поляковы. Перед взлетом влюблённые успели выложить короткий ролик, пишут "Плохие новости". Последнее видео, сделанное в аэропорту Аддис-Абебы, Катя подписала: "1,5 часа пересадка и летим в Кению" (авторские орфография и пунктуация сохранены). На кадрах виден самолет с надписью Ethiopian.

В Африку пара полетела отдыхать — это был долгожданный запланированный отдых. Саша и Катя любили путешествия и часто делились фото и видео из поездок в соцсетях. Сингапур, Германия, Испания, США — неполный список стран, где побывала пара.